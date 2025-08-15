Metro CDMX: ¿Qué provocó la falla en la Línea 2?

La tarde del jueves, una falla en la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México causó un cierre parcial que, en su peor momento, abarcó desde la estación Tasqueña hasta Colegio Militar, haciendo necesaria la intervención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que que trasladó en camionetas de la Policía a los usuarios afectados. La Red de Transporte de Pasajeros también apoyó en la contingencia.

El incidente ameritó el desalojo de un convoy y el cierre temporal de la mayoría de las estaciones de la Línea 2.

En redes sociales circularon imágenes de personas lidiando con el humo en los vagones y otras caminando por los túneles para alejarse de la zona de riesgo, las cuales generaron críticas y quejas por la repetición de estos percances y la supuesta falta de mantenimiento del Metro.

Adrián Rubalcava, director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, mencionó, mediante una publicación en X, que la falla tuvo su origen, aparentemente, en un cortocircuito entre las estaciones Pino Suárez y Zócalo. Precisó que no había registro de que hubiera ocurrido alguna explosión ni incendio, y que no se reportaron personas lesionadas.

Alrededor de las 21:00 horas se avisó que el servicio se reanudó con la circulación de trenes en ambos sentidos en toda la Línea 2, desde Tasqueña a Cuatro Caminos.

Apenas el pasado domingo un cortocircuito afectó temporalmente el servicio de transporte entre las estaciones Viaducto, Chabacano y San Antonio Abad. En ese caso, la lluvia, combinada con cables averiados, fue la causa del problema.

Por otra parte, ayer también tuvo problemas la Línea 3, pues la estación Potrero fue cerrada por inundaciones y tuvo que ser evacuada para que pudiera realizarse con seguridad el bombeo del agua estancada.