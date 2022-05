El Presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó este viernes a dejar de llamar “Triángulo Dorado” a la zona límite entre Sinaloa, Durango y Chihuahua, conocida por ser uno de los bastiones del Cártel de Sinaloa, y renombrarlo como el “Triángulo de la Gente Buena y Trabajadora” o “La Región de la Buena Vecindad”.

"Ojalá entre todos busquemos la forma de llamarle, el 'Triángulo de la Gente Buena y Trabajadora' o la'Región de la Buena Vecindad' o algo así"

Tras supervisar los avances de la carretera Badiraguato-Parral y Durango-Culiacán y encabezar el avance del programa Sembrando Vida en esta comunidad, López Obrador señaló que esta propuesta es para dejar de estigmatizar a la población de esta zona, pues aseguró que son gente buena, bondadosa y trabajadora.

“Yo también coincido con Ariadna (Montiel, titular de Bienestar), no me gusta, me molesta que le llamen el 'Triángulo Dorado', y ojalá entre todos busquemos la forma de llamarle el 'Triángulo de la Gente Buena y Trabajadora' o la'Región de la Buena Vecindad' o algo así".

“Pero ya hay que cambiar eso porque aquí hay mucha bondad, mucha gente buena, trabajadora, lo que se ha dicho, y no hay que estigmatizar”, dijo.

Habitantes piden agua y señal telefónica

Habitantes de la comunidad Los Ojuelos de Guadalupe y Calvo pidieron al Presidente López Obrador su ayuda para que haya “señal telefónica” y agua para sus cultivos porque en esta parte del municipio batallan para conseguirlos.

En compañía de su familia, Nicolasa Talamantes se acercó al vivero de esta comunidad, donde el Presidente López Obrador puso en marcha la tercera jornada nacional de siembra del programa Sembrando Vida.

“Aquí lo que hace falta es la señal (telefónica) porque queda muy lejos para ir hasta donde llega", declaró. Señaló que en la comunidad hay escuelas, pero también batallan con el agua, porque sí hay agua potable, pero hace falta más para los cultivos.

