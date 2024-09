Carreras universitarias que no llevan matemáticas, ¡considéralas!

Cada vez que una persona piensa qué estudiar en la universidad, es casi seguro que reflexione sobre las habilidades y aptitudes que tiene, y luego se enfoque en elegir una carrera que sea adecuada a estos aspectos. Sin embargo, más de alguno quiere elegir algo que no lleve matemáticas, ya sea porque no le gustan, no se le facilitan, o solo porque quiere hacer sus próximos años como estudiante más tranquilos de lo que fueron en grados anteriores.

Si bien las matemáticas son importantes a lo largo de toda la vida, hay carreras universitarias en México que no requieren un estudio exhaustivo de estas. Al menos no hay enfoques matemáticos especializados, como el álgebra o la geometría, para formarse en estas profesiones que quizá quieras conocer y que puedas considerar.

¿Cuáles son las carreras que no llevan matemáticas? Lista en México

Si las matemáticas no son lo tuyo y prefieres evitar carreras universitarias que impliquen cálculos numéricos, fórmulas y todo eso que en alguna ocasión te rompió la cabeza, existen diversas opciones académicas que se ajustan a tus intereses. Algunas de las carreras más populares que no incluyen números en su plan de estudios se encuentran en las áreas de humanidades, artes, comunicación y ciencias sociales. Esta es una lista:

Derecho

Trabajo Social

Periodismo

Filología

Publicidad

Bellas Artes

Psicología

Historia

Antropología

Traducción

Sociología

Turismo

Música

Letras Hispánicas

Teología

Diseño gráfico

Pedagogía

Ciencias de la educación física y deporte

Filosofía

Siempre tienes que considerar que depende mucho de la universidad y la orientación, pero por lo regular, las matemáticas no aparecen en el programa de estudios de las carreras anteriores. Algunas de estas incluyen en ocasiones la Estadística, por lo que también debes considerarlo.

