Un ranking reveló las carreras universitarias en las que existen más arrepentidos. Esos datos pusieron de cabeza a profesionistas, estudiantes y jóvenes aspirantes universitarios. Los datos son reveladores, pero lo son aún más las predicciones sobre aquellas profesiones que "desaparecerán" en un futuro no muy lejano.

Todo surgió a partir de John Pugliano, autor del libro "Vienen los robots: una guía de sobrevivencia humana para ganar dinero en la era de la automatización" (The Robots are Coming: A Human’s Survival Guide to Profiting in the Age of Automation); quien ofreció una entrevista con el medio BBC Mundo y ahí planteó un escenario complicado para las profesiones que conocemos ahora, anticipando una ola de reemplazos, como sucedió con los operarios en fábricas que fueron poco a poco sustituidos por la tecnología.

"Cualquier trabajo que sea rutinario o predecible, será hecho por un algoritmo matemático en cinco o 10 años más", dijo Pugliano para la publicación en el año 2018; es decir, han pasado 5 años de lo que proyectó.

Su lista resulta polémica porque coloca como prescindibles a profesiones arraigadas y que rompen el paradigma de las carreras ideales para conseguir una buena calidad de vida. Aunque el escritor asegura que no desaparecerán como tal, sí verán reducido su campo de acción, lo que tendrá un fuerte impacto en su desempeño. Desde entonces, el debate se ha abierto y son muchas las opiniones y reflexiones sobre esto.

7 profesiones que corren riesgo en el futuro:

Médicos. Quizás se trata de la carrera que más expectativas de bienestar genera porque la salud y su cuidado son un tema universal. Sin embargo, debido a que los diagnósticos de enfermedades tienden a ser automatizados, la medicina a una profesión en riesgo, sobre todo en los países más desarrollados. Abogados. El trabajo que hace un abogado, con menor nivel de especialización, también podrá verse mermado por programas computacionales, de acuerdo al autor. Si el abogado hace trabajo de escritorio, todavía tendrá más impacto. Arquitectos. El avance tecnológico desplazará a los profesionistas para diseñar construcciones rutinarias. Si el trabajo está empapado de una noción artística, será amparado, porque ese talento no puede reemplazarse con una máquina. Contadores. Únicamente sobrevivirán aquellos que se especialicen en asuntos tributarios muy complejos. Lo común, también será absorbido por el avance tecnológico. Pilotos de guerra. Las guerras, y la maquinaria que moviliza, cada vez está más definida de forma automática, que la hace precisa y menos riesgosa. Policías y detectives. La tecnología y sus recursos son cada vez más importantes para los trabajos de seguridad e investigación, sobre todo en países desarrollados. No desaparecerán como tal, pero sí verán disminuida su intervención y ejercicio. Corredores de propiedades. Los sitios web y las ofertas inmobiliarias que ahí se presentan, además del uso de redes sociales, dibujan un panorama difícil para los corredores de propiedades.

