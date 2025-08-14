Este jueves 14 de agosto, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que Estados Unidos detuvo a Carlos Treviño, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien contaba con una alerta migratoria desde noviembre de 2021.

Treviño dirigió la petrolera estatal de 2017 a 2018, en la última etapa de la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

¿Por qué delitos ha sido señalado Carlos Treviño?

Carlos Alberto Treviño Medina está acusado de los delitos de "lavado" de dinero y asociación delictuosa en el caso de la planta Etileno XXI.

En noviembre de 2021, un juez federal giró a solicitud de la FGR, orden de aprehensión en su contra, luego de que no se presentó a la audiencia de imputación programada en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, al considerar que no existían las condiciones de certeza y seguridad jurídica.

Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto, señala a Treviño Medina de recibir sobornos por 4 millones 390 mil de pesos a cambio de otorgar un contrato a la empresa Braskem, filial de la constructora brasileña Odebrecht, para el proyecto de la planta Etileno XXI, con la que el gobierno de Felipe Calderón buscaba reactivar la industria petroquímica en el país.

Desde a finales de 2021, Carlos Alberto Treviño Medina era buscado por la Interpol en más de 190 países, aunque las autoridades sabían que el exfuncionario se encontraba residiendo en Texas, Estados Unidos.

Aunque no dijo puntualmente su nombre, la Presidenta Sheinbaum dijo en su conferencia que el exfuncionario "va a ser deportado en los próximos días y tiene que llevar su juicio en México".

MB

