En medio de un ambiente de redadas y políticas antimigrantes en Estados Unidos, el embajador de México, Esteban Moctezuma Barragán, encabezó ayer la ceremonia del Grito de Independencia en Washington, D.C., destacando la labor y la presencia de los connacionales que viven en territorio estadounidense.

A través de sus redes sociales, Moctezuma compartió videos donde se le vio ondear la bandera mexicana y pronunciar las arengas tradicionales. Entre ellas resaltó a las mujeres y hombres que nos dieron patria, a la comunidad migrante en Estados Unidos y a la necesidad de construir una Norteamérica unida y humanista.

Previo a las celebraciones, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) advirtió a los migrantes sobre posibles riesgos durante las festividades del 15 y 16 de septiembre, debido a las amenazas de detenciones en redadas. “Las fiestas patrias no son una excepción para pedirles a todos que se cuiden y decirles que cuentan con nuestra red consular”, expresó Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la SRE.

El canciller Juan Ramón de la Fuente aseguró que se trabajó de manera “directa y personal” con autoridades migratorias en cada jurisdicción.

CT