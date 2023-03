Al alistar un paquete de reformas para mejorar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, que incluye tipificar la llamada "violencia vicaria", donde se utiliza a terceras personas, generalmente a los hijos, para agredir a las mujeres, senadores del PAN y Morena exigieron que también se incluya a los varones como víctimas del delito.

En sesión de las comisiones unidas de Equidad de Género y Estudios Legislativos, Segunda, el panista Damián Zepeda Vidales sostuvo que no considerar a los varones pareciera un tema de revancha, "y yo perdón, pero no me parece correcto, aunque sea políticamente incorrecto decirlo, o sea entiendo perfectamente los abusos que ha habido en la vida, en el mundo, cómo se ha avanzado desde el tiempo en la esclavitud, luego después toda la violencia de las mujeres. Hay que hacer todo lo que se pueda por evitarlo, pero también tenemos que evitar que se violente a niños".

"Yo no voy a caer en la trampa. Nunca pensé que hubiera habido resistencia, lo digo con honestidad y yo no pienso caer en el juego, o sea, adelante si quieren después hacerlo, no hay problema, porque por supuesto que no estoy en contra de que se proteja de violencia a la mujer, ese no es el tema, pero me parece irracional estar en contra de que se proteja a los niños", cuando son utilizados por las mujeres para afectar a los padres.

El legislador sonorense advirtió que los derechos de las madres de familia están a salvo en la reforma a la Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero advirtió que "si vas a poner en el Código Civil una definición ligada a violencia intrafamiliar, discúlpenme, pero violencia intrafamiliar hay para todos, lo que estás protegiendo es a la familia no a un género".

El senador morenista Rafael Espino, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos consideró que la reforma propuesta, "desde mi punto de vista se volvió incompleta al dejar de considerar otros supuestos que rebasan el ámbito de aplicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (porque) estaríamos excluyendo a los hombres como posibles sujetos pasivos de la violencia familiar por interpósita persona".

Señaló que "probablemente, desde un punto de vista político, podría ser redituable una reforma que se aboque exclusivamente a mejorar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero no lograría el efecto integral de protegerlas en armonía de la protección del interés superior de los menores, se rompería el principio constitucional de igualdad ante la ley. Entiendo la distorsión, ancestralmente la desventaja en la que han estado las mujeres, pero estamos legislando para cumplir principios constitucionales de igualdad, contemplando todos los supuestos".

La presidenta de la Comisión de Equidad de Género, Martha Lucía Micher, aclaró que nadie está negando la posibilidad de que haya hombres víctimas de violencia, pero "a través de terceras personas se daña a las mujeres, es decir, a través de las hijas y de los hijos, a través de las hermanas de las madres, se ejerce violencia".

"Quieren que incorporemos personas y que al decir personas estamos incorporando a los hombres. No. Lo rechazamos porque el referente es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (…) porque quienes más sufren al interior de esas cuatro paredes donde dijeron vivir, amar para siempre a esa mujer, son las mujeres víctimas de los hombres, los niños, las niñas son víctimas de esa violencia familiar", enfatizó.

Por mayoría, las comisiones unidas aprobaron los dictámenes, pero los senadores inconformes advirtieron que llevarán sus reservas al pleno.