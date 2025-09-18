Caen en Ecatepec cinco sujetos vinculados a La Chokiza

Elementos de corporaciones federales, estatales y municipales arrestaron a cinco sujetos vinculados al grupo delictivo La Chokiza en un establecimiento comercial de la colonia Héroes de Granaditas, por delitos contra la salud y portación de armas de fuego, además de que llevaban consigo 200 mil pesos.

Apenas el 10 de septiembre, Alejandro "N", alias "El Choko", líder de esa agrupación, fue detenido en un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) y la Fiscalía General de la República (FGR), en el estacionamiento de la Plaza Las Américas, un centro comercial en Ecatepec.

La aprehensión se llevó a cabo por una orden por delincuencia organizada emitida en la Ciudad de México.

La detención de los cinco miembros de la organización delictiva, informó el gobierno de Ecatepec, fue por la supuesta relación que tienen con Alejandro "N", por lo que durante la madrugada de este jueves en avenida Valle del Don, las fuerzas policiacas detectaron afuera del negocio denominado "Abarrotes María" a sujetos sospechosos cuando intercambiaban bolsas y portaban objetos, aparentemente armas de fuego.

En el operativo de la colonia Héroes de Granaditas, elementos del Grupo de Operaciones Especiales y la Policía Metropolitana de Ecatepec, marcaron el alto a los sujetos y al realizarles una revisión, les hallaron cuatro armas de fuego: dos calibre .9 milímetros marca Colt y marca Browning; un revólver Smith y Wesson; una "pluma pistola" calibre 22 milímetros; 78 cartuchos calibre 38 milímetros, 85 cartuchos calibre 22 milímetros y 23 cartuchos calibre 9 milímetros.

También portaban 21 bolsas plásticas transparentes y 22 envoltorios de papel con sustancia granulada de las características del crystal, y durante el aseguramiento hallaron una caja metálica de seguridad abierta con 211 mil 923 pesos, de los cuales no pudieron comprobar su procedencia.

Con respaldo de seguridad perimetral de la Policía Municipal policía, Marina, Guardia Nacional, Defensa y Policía estatal, fueron detenidos Víctor Eduardo "N", Gabriel "N", Ángel Jesús "N", Zoila "N" y Alexey "N", integrantes de La Chokiza, y quienes fueron trasladados a la Fiscalía Especializada de Delitos Cometidos Contra el Transporte, ya que también estarían vinculados con robo a transporte de carga.

Con esta acción, en una semana, suman ya 13 personas vinculadas a operaciones criminales de La Chokiza, que han sido detenidos en distintos operativos, como resultado de trabajos del Mando Unificado Zona Oriente, con la intervención de fuerzas federales, estatales, Fuerza de Tarea Marina y la policía de Ecatepec.

De acuerdo a las autoridades, esa organización delictiva tiene fuerte presencia en Ecatepec y otros municipios del Estado de México, como Tultitlán, Nezahualcóyotl y Acolman. Se dedica a diversas actividades ilegales, como extorsión, homicidio, narcomenudeo, despojo de viviendas, cobro de piso, préstamos "gota a gota" y fraudes bajo la modalidad de "montachoques" (simulación de accidentes para extorsionar).

Aunque su imagen pública es de un grupo que ofrece asesoría jurídica y apoyo social, las autoridades lo catalogan como una célula de delincuencia organizada. Su símbolo icónico es un Jesucristo en motocicleta con chocolate y billetes volando, y su música asociada incluye corridos urbanos y trap.

EE