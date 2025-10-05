Así puedes descargar tu acta de nacimiento en PDF desde casa

Con el objetivo de ahorrarle tiempo a la ciudadanía, evitando traslados y largas filas, el proceso para tramitar un acta de nacimiento se ha renovado, por lo que ahora es posible obtener el documento en línea.

El acta de nacimiento es uno de los documentos más importantes de México, pues este acredita la identidad de una persona y es indispensable para realizar otros trámites, por ejemplo, solicitar la credencial para votar (INE).

Aquí te decimos cómo obtener tu acta de nacimiento desde la comodidad de tu hogar.

¿Cómo descargar tu acta de nacimiento gratis en PDF en línea?

Para poder descargarla debes pasar por un proceso de registro de tus datos a través del sitio web oficial: https://www.miregistrocivil.gob.mx/

Haz clic en "Ver detalles" en Acta de nacimiento en línea. Posteriormente, te redirigirá a una pestaña donde tendrás que hacer clic en Trámite en Línea. Deberás iniciar sesión en tu cuenta Llave MX o, si no tienes una, deberás crear una. Posteriormente, proporciona tu CURP e información personal. Confirma tus datos. Elige tu método de pago (el precio varía según el estado en el que naciste). Finalmente, una vez que hayas pagado, ingresa a la página y proporciona tu folio de seguimiento y descárgala.

El Gobierno de México menciona que las actas de nacimiento obtenidas en línea son legales y válidas, ya que las medidas de seguridad que confirman su autenticidad no están contenidas en el tipo de papel, sino en los códigos electrónicos incluidos en el documento.

