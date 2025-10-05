Domingo, 05 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Conoce la lista de costos del acta de nacimiento por Estado

Para obtener el documento en línea es necesario contar con una cuenta en Llave MX

Por: Elsy Angélica Elizondo

Los precios para obtener la copia certificada digital varían según la entidad federativa. CANVA

Los precios para obtener la copia certificada digital varían según la entidad federativa. CANVA

Como parte del proceso de modernización del Gobierno federal, desde agosto de 2025 todos los trámites relacionados con el acta de nacimiento se realizan exclusivamente en línea, a través del sitio oficial www.miregistrocivil.gob.mx  

Esta medida busca reducir la burocracia, reforzar la protección de datos personales y facilitar el acceso a documentos oficiales. 

LEE: Esto costará el Gas LP en Jalisco en la semana del 6 al 11 de octubre

El acta de nacimiento digital tiene la misma validez que la versión impresa y puede utilizarse en cualquier trámite, como inscripciones escolares, solicitudes de becas o registros ante programas sociales.

¿Cómo consultar e imprimir tu acta de nacimiento digital?

Para obtener el documento es necesario contar con una cuenta en Llave MX, el sistema de acceso único a servicios del Gobierno. Antes de ingresar, se recomienda verificar que el sitio sea el oficial para evitar fraudes.

Pasos para la consulta:

  1. Acceso: Inicia sesión con tu cuenta de Llave MX
  2. Búsqueda: Selecciona la opción “Actas de Nacimiento” e ingresa tu CURP y datos de filiación.
  3. Pago: Realiza el pago correspondiente según tu Estado.
  4. Descarga: Obtén el archivo PDF y podrás imprimirlo en hoja blanca tamaño carta.

Costo y diferencias entre acta actualizada y certificada

Consultar los datos es gratuito, pero la copia certificada del acta digital tiene un costo que varía en cada entidad federativa.

  • El acta actualizada es la versión con los datos correctos registrados en la Base Nacional del Registro Civil.
  • El acta certificada es el documento oficial que acredita la identidad jurídica y los datos de filiación de una persona. Incluye medidas de seguridad electrónicas y físicas para prevenir alteraciones o falsificaciones.

 

GOBIERNO DE MÉXICO 
GOBIERNO DE MÉXICO 

Ambas versiones se pueden descargar directamente desde el portal oficial, siendo el formato digital la única opción vigente.

Los precios para obtener la copia certificada digital varían según la entidad federativa y se pueden pagar en línea o mediante bancos autorizados. 

Costos del acta de nacimiento digital por Estado:

  • Aguascalientes: 100 pesos
  • Baja California: 243 pesos
  • Baja California Sur: 224 pesos
  • Campeche: 68 pesos
  • Coahuila: 194 pesos
  • Colima: 102 pesos
  • Chiapas: 123 pesos
  • Chihuahua: 128 pesos
  • Ciudad de México: 94 pesos 
  • Durango:135 pesos
  • Guanajuato: 98 pesos
  • Guerrero: 100 pesos
  • Hidalgo: 147 pesos
  • Jalisco: 95 pesos
  • Estado de México: 69 pesos
  • Michoacán: 162 pesos
  • Morelos: 113 pesos
  • Nayarit: 80 pesos
  • Nuevo León: 68 pesos
  • Oaxaca: 131 pesos
  • Puebla: 160 pesos
  • Querétaro: 141 pesos
  • Quintana Roo: 57 pesos
  • San Luis Potosí: 127 pesos
  • Sinaloa: 124 pesos
  • Sonora:104 pesos 
  • Tabasco: 113 pesos
  • Tamaulipas: 114 pesos
  • Tlaxcala: 170 pesos
  • Veracruz: 199 pesos
  • Yucatán: 229 pesos
  • Zacatecas: 110 pesos

¿Cómo crear tu cuenta Llave MX? 

Para consultar, descargar o realizar cualquier trámite digital del Gobierno Federal, necesitas tu Llave MX.

Pasos para obtenerla:

  • Ingresa a www.llave.gob.mx y selecciona “Crear cuenta”.
  • Captura tu CURP y marca la casilla “No soy un robot”.
  • Verifica que tus datos personales se llenen automáticamente.
  • Introduce tu código postal y colonia.
  • Agrega un correo electrónico y número de celular.
  • Crea una contraseña segura, acepta el aviso de privacidad y valida nuevamente “No soy un robot”.
  • Da clic en Finalizar y listo: tendrás tu cuenta activa.

La versión impresa del acta digital —en hoja blanca tamaño carta— es válida ante cualquier autoridad federal, estatal o municipal. 

EE

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones