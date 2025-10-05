Como parte del proceso de modernización del Gobierno federal, desde agosto de 2025 todos los trámites relacionados con el acta de nacimiento se realizan exclusivamente en línea, a través del sitio oficial www.miregistrocivil.gob.mx Esta medida busca reducir la burocracia, reforzar la protección de datos personales y facilitar el acceso a documentos oficiales. El acta de nacimiento digital tiene la misma validez que la versión impresa y puede utilizarse en cualquier trámite, como inscripciones escolares, solicitudes de becas o registros ante programas sociales.Para obtener el documento es necesario contar con una cuenta en Llave MX, el sistema de acceso único a servicios del Gobierno. Antes de ingresar, se recomienda verificar que el sitio sea el oficial para evitar fraudes.Pasos para la consulta:Consultar los datos es gratuito, pero la copia certificada del acta digital tiene un costo que varía en cada entidad federativa. Ambas versiones se pueden descargar directamente desde el portal oficial, siendo el formato digital la única opción vigente.Los precios para obtener la copia certificada digital varían según la entidad federativa y se pueden pagar en línea o mediante bancos autorizados. Costos del acta de nacimiento digital por Estado:Para consultar, descargar o realizar cualquier trámite digital del Gobierno Federal, necesitas tu Llave MX.Pasos para obtenerla:La versión impresa del acta digital —en hoja blanca tamaño carta— es válida ante cualquier autoridad federal, estatal o municipal. EE