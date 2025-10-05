Como parte del proceso de modernización del Gobierno federal, desde agosto de 2025 todos los trámites relacionados con el acta de nacimiento se realizan exclusivamente en línea, a través del sitio oficial www.miregistrocivil.gob.mx

Esta medida busca reducir la burocracia, reforzar la protección de datos personales y facilitar el acceso a documentos oficiales.

El acta de nacimiento digital tiene la misma validez que la versión impresa y puede utilizarse en cualquier trámite, como inscripciones escolares, solicitudes de becas o registros ante programas sociales.

¿Cómo consultar e imprimir tu acta de nacimiento digital?

Para obtener el documento es necesario contar con una cuenta en Llave MX , el sistema de acceso único a servicios del Gobierno. Antes de ingresar, se recomienda verificar que el sitio sea el oficial para evitar fraudes.

Pasos para la consulta:

Acceso: Inicia sesión con tu cuenta de Llave MX Búsqueda: Selecciona la opción “Actas de Nacimiento” e ingresa tu CURP y datos de filiación. Pago: Realiza el pago correspondiente según tu Estado. Descarga: Obtén el archivo PDF y podrás imprimirlo en hoja blanca tamaño carta.

Costo y diferencias entre acta actualizada y certificada

Consultar los datos es gratuito, pero la copia certificada del acta digital tiene un costo que varía en cada entidad federativa.

El acta actualizada es la versión con los datos correctos registrados en la Base Nacional del Registro Civil.

es la versión con los datos correctos registrados en la Base Nacional del Registro Civil. El acta certificada es el documento oficial que acredita la identidad jurídica y los datos de filiación de una persona. Incluye medidas de seguridad electrónicas y físicas para prevenir alteraciones o falsificaciones.

GOBIERNO DE MÉXICO

Ambas versiones se pueden descargar directamente desde el portal oficial, siendo el formato digital la única opción vigente.

Los precios para obtener la copia certificada digital varían según la entidad federativa y se pueden pagar en línea o mediante bancos autorizados.

Costos del acta de nacimiento digital por Estado:

Aguascalientes: 100 pesos

Baja California: 243 pesos

Baja California Sur: 224 pesos

Campeche: 68 pesos

Coahuila: 194 pesos

Colima: 102 pesos

Chiapas: 123 pesos

Chihuahua: 128 pesos

Ciudad de México: 94 pesos

Durango:135 pesos

Guanajuato: 98 pesos

Guerrero: 100 pesos

Hidalgo: 147 pesos

Jalisco: 95 pesos

Estado de México: 69 pesos

Michoacán: 162 pesos

Morelos: 113 pesos

Nayarit: 80 pesos

Nuevo León: 68 pesos

Oaxaca: 131 pesos

Puebla: 160 pesos

Querétaro: 141 pesos

Quintana Roo: 57 pesos

San Luis Potosí: 127 pesos

Sinaloa: 124 pesos

Sonora:104 pesos

Tabasco: 113 pesos

Tamaulipas: 114 pesos

Tlaxcala: 170 pesos

Veracruz: 199 pesos

Yucatán: 229 pesos

Zacatecas: 110 pesos

¿Cómo crear tu cuenta Llave MX?

Para consultar, descargar o realizar cualquier trámite digital del Gobierno Federal, necesitas tu Llave MX.

Pasos para obtenerla:

Ingresa a www.llave.gob.mx y selecciona “Crear cuenta”.

y selecciona “Crear cuenta”. Captura tu CURP y marca la casilla “No soy un robot”.

Verifica que tus datos personales se llenen automáticamente.

Introduce tu código postal y colonia.

Agrega un correo electrónico y número de celular.

Crea una contraseña segura, acepta el aviso de privacidad y valida nuevamente “No soy un robot”.

Da clic en Finalizar y listo: tendrás tu cuenta activa.

La versión impresa del acta digital —en hoja blanca tamaño carta— es válida ante cualquier autoridad federal, estatal o municipal.

EE