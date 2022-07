COVID: Positividad de contagios en México es más alta que en la primera ola

Las autoridades sanitarias han confirmado ya que México se encuentra en la quinta ola de contagios de COVID-19, teniendo incluso una positividad mayor que los primeros picos de casos al inicio de la pandemia por este virus.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) al corte de la semana epidemiológica 25 de este 2022, casi siete de cada 10 pruebas de detección de COVID-19 que se hicieron en el país resultaron positivas (66%).

En comparación, durante el pico máximo de la primera ola de contagios, en la semana 27 del 2020 la positividad era del 53% (al menos la mitad de las pruebas), mientras que en la segunda ola la positividad fue del 45%, reportó el Sinave.

En estos poco más de dos años que van de la pandemia, la positividad más alta se ha dado en la cuarta ola, donde el 68% de las pruebas de detección del virus que se hicieron en la semana 3 de este año dieron positivo.

La letalidad es menor

Pese a que nos acercamos a tener una positividad casi igual a la registrada a inicios de este año, según han previsto los especialistas en el tema, la gravedad y la letalidad del virus ha sido menor, por lo cual no se espera una crisis similar a las vistas anteriormente, ni en hospitalizaciones, ni en fallecimientos.

Por ejemplo, de acuerdo con el infectólogo y ex zar de la influenza, Alejandro Macías, esto se debe en gran medida a que la población ya cuenta con la protección de las vacunas contra esta enfermedad, la cual, si bien no hace que las personas no enferme, sí les ayuda a que las reacciones en caso de contraer el virus sean menores.

Señaló también que el repunte en esta nueva ola se debe a que hay más variantes del virus que son “capaces de escapar a la inmunidad de quienes ya se vacunaron o de quienes ya se infectaron”, pero pese a ello es necesario completar los esquemas de vacunación para evitar una nueva crisis.

Crecen los contagios 15 veces más

En el caso de Jalisco, en los últimos meses los contagios de COVID-19 han crecido al menos 15 veces. Mientras el lunes anterior al anuncio retiro del cubrebocas en Jalisco como una medida obligatoria se registraron 95 contagios, ayer la Secretaría de Salud Jalisco notificó mil 488 nuevos casos.

Pese a ello, la dependencia estatal notificó que no se registró ninguna muerte asociada al COVID-19, así como tampoco se registraron fallecimientos el día domingo. El sábado pasado solo se notificaron dos decesos relacionados con el virus.

