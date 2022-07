COVID: En pandemia, 1.4 millones de estudiantes abandonaron sus estudios, dice ONG

Tras casi tres años por la pandemia de COVID en México, los ciclos escolares 2020-2021 y 2021-2022, un millón 423 mil 154 estudiantes, principalmente de preescolar, de educación básica y bachillerato, han abandonado las aulas. Esto es alrededor de tres mil 558 alumnos diarios, alertó el organismo civil Educación con Rumbo (ECR).

"No bastaría con dar becas. Lo primero que tendría que estar haciendo la Secretaría de Educación Pública es hacer un registro, sistemas de información robustos para ver los progresos educativos de niñas y de niños; aumentar el presupuesto, no para otorgarlo en becas, porque aún no sabemos qué destino tienen esos apoyos", dijo Patricia Ganem, vocera de EC.

Alumnos de preescolar con mayor deserción tras pandemia

No obstante, con información de la ONG, en esos dos ciclos escolares aumentó considerablemente la deserción de alumnos de preescolar, con 581 mil 69 alumnos, seguido por estudiantes de primaria de 397 mil 897; en bachillerato, 283 mil 582, mientras que en secundaria el abandono fue de 102 mil 43 estudiantes.

Cabe resaltar, que tan sólo del ciclo escolar que concluye este 28 de julio, desertaron 243 mil 41 estudiantes de primaria; 174 mil 630, de preescolar; 123 mil 914, de preparatoria, 89 mil 707, de primaria, y 6 mil 121 de educación inicial. Es decir, en total abandonaron sus estudios 607 mil 413 alumnos, principalmente de Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Veracruz y Puebla.

"No sabemos en dónde están todos estos alumnos que abandonaron la escuela y las autoridades educativas tampoco lo saben. Un chico que no concluye sus estudios no tiene los suficientes elementos para la reflexión de pensamiento que se desea para la vida", comentó Ganem en conferencia de prensa virtual.

Remarcó que muchos de los menores que ya no regresaron a las escuelas son principalmente de primaria, que es la etapa en la que vemos mayor preocupación, ya que varios de ellos están en el mercado laboral informal.

"Me alarma lo que yo he visto en sábados y domingos, ya que ha aumentado la cantidad de puestos informales y son atendidos por menores en edad de primaria y secundaria".

Se expuso que de 30 países analizados, México fue el que más días mantuvo las escuelas cerradas y sin clases presenciales por causa de la pandemia de Covid-19, con 264 días, lo que se tradujo en rezago educativo y pérdida de aprendizajes de por lo menos dos grados escolares.

En este sentido, explicó que de acuerdo con los Resultados Medición Independiente de Aprendizajes (MIA) - Estudio Equidad y Regreso, que se dieron a conocer recientemente, 67.7% de los estudiantes de tercero de secundaria enfrentan problemas con las matemáticas al no poder resolver una división, mientras que el 75% no puede resolver problemas.

En tanto, entre los alumnos de cuarto grado de primaria, el 94.1 % no sabe hacer una división y el 96.8 % no puede resolver problemas de matemáticos. Ante este panorama, ECR hizo un llamado a las autoridades educativas, "para que se dejen de ocurrencias y de estar haciendo proselitismo; que dejen de hacer política de gobierno y que se implemente política de estado, con altura de miras.

"Que las decisiones sean tomadas en beneficio de los estudiantes y no en los electores. Principalmente que se plantee la seria decisión de aumentar el presupuesto al sistema educativo nacional", señaló Patricia Ganem.

MV