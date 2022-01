COVID: Claudia Sheinbaum recibe dosis de refuerzo

"No había filas, me vacunaron rápido", aseguró la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien recibió este miércoles su tercera dosis contra el COVID-19, en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, en la alcaldía Tlalpan.

"Me vacuné muy rápido, llegué muy rápido, no había filas, pasé, me vacunaron rápido, llegué rapidísimo, nos vacunaron y como diez minutos nos hicieron esperar, darnos toda la información", comentó en conferencia de prensa.

A pregunta expresa de cómo se sentía y si tenía algún malestar, la mandataria capitalina respondió: "Me siento bien, perfecta", esto mientras alzaba su brazo izquierdo.

Vacunan con refuerzo de biológico Moderna

La Jefa de Gobierno comentó que 70 mil dosis del biológico de Moderna, (la cual fue utilizada para profesores), fueron utilizadas para la aplicación de la tercera dosis de los adultos de 50 a 59 años de edad en diversas sedes.

"Había un lote de 70 mil vacunas o algo así...que era importante que se utilizara entonces se tomó la decisión en el Comité de Vacunación de la Ciudad de México de que estas entraran para vacunarse, pero está aprobado, independientemente de las primeras vacunas, todas las vacunas para recibir la tercera dosis".

ER