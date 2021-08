El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) explicó en su "mañanera" de este jueves que no han autorizado la vacuna contra el COVID-19 de Moderna porque no la farmacéutica no ha entregado toda la documentación necesaria a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

"Estamos por dar la autorización de la vacuna Moderna, y aunque parezca increíble, no se ha otorgado la autorización porque esa farmacéutica famosa, no termina de entregar los documentos, pero no es por culpa de la Cofepris, sino de la farmacéutica, y nosotros lo tenemos que estar diciendo", dijo AMLO .

En la “mañanera”, López Obrador recordó que cuando llegó, la Cofepris era "un desastre de corrupción" y que era manejada por una "mafia" de farmacéuticas.

"Cofepris, que era un desastre de corrupción; esa sí fue una recomendación que hice, Alejandro Svarch Pérez (como titular de la institución), honesto con dimensión social, sensibilidad social, servidor público excepcional y fue un cambio por completo, porque la Cofepris lo manejaban las farmacéuticas, lo crearon por eso.

"Alguien quería solicitar un registro y no era de la mafia de las farmacéuticas, no caminaba la solicitud", indicó.

GC