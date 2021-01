COVID-19: Mueren 16 miembros de una familia tras acudir a velorio

''No he tenido tiempo ni de llorar, estoy como pasmado. Mi mamá murió antier; a mi papá todavía lo tengo enfermo en casa, y mi hermana ya logró salir adelante. No sé de dónde me salen fuerzas para seguir adelante'', comentó José Martín Chávez Enríquez, quien en entrevista para un medio de circulación nacional habló sobre sus 16 familiares que fallecieron por coronavirus (COVID-19) luego de haber asistido a un velorio en Cuautitlán Izcalli, en la Ciudad de México.

Aunque la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 inició en México hace algunas semanas, y en teoría representa la esperanza para mitigar los contagios, los datos cada día son alarmantes. Hasta este lunes, el país es el cuarto a nivel mundial con más muertes por coronavirus con 141 mil 248, y un millón 649 mil contagios, según los datos de la Secretaría de Salud (Ssa) dados a conocer la noche del lunes.

La historia de José Martín Chávez Enríquez es sólo una de muchas en las que familias enteras han sido afectadas o han sufrido pérdidas debido a la enfermedad.

La muerte de los 16 familiares de José ocurrió después que acudieran a un velorio en Cuautitlán Izcalli. Los parientes se reunieron para dar el pésame a los familiares de un tío lejano, pero no sabían el riesgo al que se exponían y muchos de ellos contrajeron el COVID-19.

''El virus arrasó, acabó con casi toda la familia, se fueron enfermando y muriendo. Mi mamá de 62 años estuvo en cama, pero se puso grave y la tuve que llevar al Hospital Vicente Villada, y no logró sobrevivir. La incineré y tengo sus restos en mi casa porque ni tiempo de ir al panteón'', comentó durante la entrevista para el medio.

Señaló que hasta el momento ha gastado alrededor de 80 mil pesos, pero que sus demás familiares ''llevan gastados como 200 mil'' para atender la enfermedad, es decir, en oxígeno y medicamentos.

Indicó que aunque él estuvo en el velorio no se contagió, sin embargo, declaró que quiso compartir su historia para que ''toda la gente se entere y vean lo importante que es cuidarse y protegerse de esta enfermedad''.

