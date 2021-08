Un día después del regreso a clases presenciales, la Secretaría de Salud enfatizó que la mortalidad por COVID-19 en menores de edad es baja, por lo que llamó a los padres de familia a no temer con el retorno a las aulas, y enfatizó en que se vigilará los centros educativos a fin de que en caso de que haya brotes, poder controlarlos.

"La epidemia en menores 18 años es una situación muy diferente que en personas adultas y es una fortuna porque los menores de edad no tienen riesgo de padecer enfermedad covid como con personas mayores, hay múltiples indicadores que muestran esto. Estaremos pendientes que en el regreso a clases no haya brotes, y en caso de que pase, atenderlo para que no se salga de control", dijo Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

El funcionario señaló que durante 2020, entre las principales causas de muerte en menores de 18 años no estuvo COVID-19, por ejemplo, en niños de 1 a 4 años, la causa número uno de fallecimientos fue problemas neonatales, en los grupos de 5 a 9 años y 10 a 14 años, los accidentes provocaron el mayor número de fallecimientos en el caso de 15 a 19 años, los accidentes fueron la causa de 5 mil 500 defunciones, en contraste con 258 por coronavirus.

"El mensaje clave es que COVID-19, comparado con la realidad que viven todas las personas menores de edad, es una causa de mortalidad 10 veces menor y otras situaciones son de mayor importancia, no es deseable que un menor pierda la vida, pero sí ayuda a visualizar riesgos que enfrentamos a lo largo del día y como Covid no es causa sustantiva de riesgo".

En cuanto a la tercera ola de coronavirus, el subsecretario enfatizó que la curva epidémica muestra una reducción importante al menos en 30 entidades federativas.

"En las últimas 5 o 6 semanas la curva epidémica de casos estimados empezó a declinar y tenemos señales claras de reducción, anticipamos que va a continuar, hay una tendencia sostenida a la reducción en 30 entidades federativas, en la gráfica de hospitalizaciones la curva epidémica también empieza a reducirse en 30 entidades".

Sobre la vacunación, López -Gatell Ramírez detalló que ayer se aplicaron 397 mil 361 dosis, que a la fecha se ha vacunado a 57.8 millones de personas, lo que representa 65% de la población adulta, recordó que para el 31 de octubre la meta es cubrir al menos con la primera dosis a todas las personas de 18 años en adelante. Adelantó que para esta semana, México recibirá 5 millones 885 mil 310 vacunas contra COVID-19.

MF