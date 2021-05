En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que mañana jueves recibirá la vacuna contra el coronavirus.

Al ser cuestionado por un periodista sobre si ya recibió la dosis contra el COVID-19, el funcionario respondió: "por supuesto que no me he vacunado, no me había tocado".

Además, López-Gatell recordó que tiene 52 años y que este 13 de mayo, a las 9:00 horas, "me toca vacunarme y lo haré con mucho gusto".

Este miércoles, México registró un total de 219 mil 590 decesos por coronavirus, según informaron autoridades de la Secretaría de Salud; es decir, en las últimas 24 horas, el país sumó 267 nuevas muertes. Sobre los casos positivos por coronavirus, el país acumula dos millones 371 mil 483; tres mil 090 más que el martes.

