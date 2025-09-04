CFE: Estos son todos los medios donde puedes pagar tu recibo

Si no cuentas con un cajero CFEMático o prefieres no usar la app de la CFE, existen otras alternativas prácticas y seguras para realizar tu pago. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha autorizado varios comercios y tiendas de conveniencia donde puedes abonar tu recibo sin necesidad de ir a una sucursal.Estos establecimientos están disponibles en todo el país y permiten pagar en efectivo sin cargos adicionales, incluso en días festivos o fuera del horario bancario. Solo necesitas tu recibo impreso o tu número de servicio.Además de estos, también puedes pagar en:Estas opciones están diseñadas para facilitar el pago de tu recibo sin complicaciones, especialmente para aquellos sin acceso a internet o banca móvil. SV