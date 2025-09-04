Jueves, 04 de Septiembre 2025

CFE: Estos son todos los medios donde puedes pagar tu recibo

Existen diversas alternativas prácticas y seguras para realizar el pago del recibo de luz

Por: Sergio Alejandro Velázquez

Estas opciones están diseñadas para facilitar el pago de tu recibo sin complicaciones. EL INFORMADOR/ ARCHIVO.

Si no cuentas con un cajero CFEMático o prefieres no usar la app de la CFE, existen otras alternativas prácticas y seguras para realizar tu pago. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha autorizado varios comercios y tiendas de conveniencia donde puedes abonar tu recibo sin necesidad de ir a una sucursal.

Estos establecimientos están disponibles en todo el país y permiten pagar en efectivo sin cargos adicionales, incluso en días festivos o fuera del horario bancario. Solo necesitas tu recibo impreso o tu número de servicio.

Puntos de pago más comunes

  • OXXO
  • 7-Eleven
  • Walmart
  • Bodega Aurrera
  • Soriana
  • La Comer
  • Chedraui
  • Farmacias del Ahorro
  • Extra
  • Tiendas Six
  • Telecomm

Además de estos, también puedes pagar en:

  • CFEMáticos en las oficinas de la CFE.
  • Sucursales bancarias participantes.
  • Aplicación "CFE Contigo" para pagos en línea.
  • Portal oficial de la CFE en www.cfe.mx.

Estas opciones están diseñadas para facilitar el pago de tu recibo sin complicaciones, especialmente para aquellos sin acceso a internet o banca móvil.

