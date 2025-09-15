Así puedes llegar al Zócalo de la CDMX para dar el grito este 15 de septiembre

Las fiestas patrias son una de las celebraciones más importantes en México, donde se conmemora el inicio de la Independencia del país; cada año, la Ciudad de México se llena de colores, música y tradición, y el Zócalo se convierte en el epicentro de los festejos, con conciertos, presentaciones culturales y el emblemático Grito de Independencia.

Este 15 de septiembre, los capitalinos y visitantes han comenzado a disfrutar de diversas actividades desde las primeras horas de la tarde y esperan por la ceremonia central tendrá lugar a las 23:00 horas, cuando la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, siendo la primera mujer presidenta dará el tradicional Grito desde el balcón de Palacio Nacional, acompañada de un espectáculo musical que llenará de emoción la plaza principal.

¿Cómo llegar al Zócalo de la CDMX?

Para quienes planeen asistir, es importante considerar que habrá modificaciones en el transporte público y cierres viales alrededor del Zócalo.

La estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 del Metro permanecerá fuera de servicio hasta nuevo aviso, por lo que se sugiere utilizar estaciones cercanas como Pino Suárez, Allende, Bellas Artes y San Juan de Letrán. Además, el Metro operará únicamente hasta las 24:00 horas.

En cuanto a la Línea 1 del Metrobús, la última unidad que circula del Caminero hacia Indios Verdes saldrá a las 00:30 horas, mientras que en sentido contrario la operación concluirá a las 24:00 horas. Asimismo, se anticipan cierres en vialidades principales, entre ellas 20 de Noviembre, 16 de Septiembre, 5 de Mayo, Francisco I. Madero y Pino Suárez.

Para garantizar la seguridad de los asistentes, se implementará un operativo con 13 mil policías, quienes vigilarán los accesos al Zócalo tanto desde el aire como por tierra.

