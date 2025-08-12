CDMX mantiene alerta por lluvias, esta es la última actualización

La Ciudad de México continúa bajo una Alerta Amarilla por lluvias fuertes, vigente en todas sus demarcaciones, debido a las condiciones climáticas que se mantienen esta tarde. De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, el pronóstico indica un ambiente caluroso a cálido acompañado de cielo nublado, factores que favorecen la presencia de precipitaciones.

Las autoridades capitalinas mantienen la vigilancia activa ante la posibilidad de lluvias que, según el informe, se espera que sean de 15 a 29 milímetros acompañadas de posible caída de granizo, lo que podría ocasionar encharcamientos, inundaciones, corrientes de agua en calles y avenidas, además de la caída de ramas, árboles y lonas.

¿En qué alcaldías hay Alerta Amarilla por fuertes lluvias?

Al corte de las 17:00 horas de este martes, se mantiene activa la Alerta Amarilla por fuerte lluvia en las siguientes demarcaciones:

Álvaro Obregón,

Azcapotzalco,

Benito Juárez,

Coyoacán,

Cuajimalpa de Morelos,

Cuauhtémoc,

Gustavo A. Madero,

Iztacalco,

Iztapalapa,

La Magdalena Contreras,

Miguel Hidalgo,

Milpa Alta,

Tláhuac,

Tlalpan,

Venustiano Carranza y

Xochimilco.

Se recomienda a la población tomar precauciones, evitar zonas de riesgo y estar atentos a los avisos oficiales para garantizar su seguridad.

YC