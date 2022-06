CDMX: Sheinbaum condena paro de transportistas en la Ciudad de México

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, condenó el paro que realizan transportistas y que ha colapsado las vialidades de la capital. Aseguró que se les han dado apoyos económicos como en ningún otra parte del país, por lo que no han justificación para el paro que están llevando a cabo.

Sobre los bloqueos realizados por transportistas esta mañana, les informo: pic.twitter.com/wmU1gkLz5Y — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 2, 2022

En ese sentido, Sheinbaum rechazó el aumento que están solicitando de hasta cinco pesos, ya que lo catalogó como “excesivo” puesto que cualquier demanda de aumento debe estar asociada al cumplimiento estricto para dar un mejor servicio del transporte público.

“La ciudadanía no me dejará mentir y me dará la razón, ellos no han cumplido, se trata de poner en orden el transporte concesionado en la Ciudad, es verdad que la tarifa de la Ciudad es la más baja de todo el país, pero se les han dado apoyos como en ningún otro lado y no se han puesto en orden. No hay justificación para el paro que están llevando, rechazamos el aumento excesivo que están solicitando. Cualquier demanda de aumento debe estar asociado al cumplimiento estricto de un mejor servicio de transporte público”.

En un video en redes sociales, la mandataria capitalina comentó que la mesa de diálogo está abierta, pero que debe haber un compromiso para mejorar el transporte público de la Ciudad de México.

Recordó que desde el 2020 han apoyado a los transportistas con un bono de combustible que asciende de cuatro mil a seis mil pesos mensuales, dependiendo el tipo de transporte, y a la fecha este apoyo ha aumentado 250 pesos, “representa una inversión de mil 303 millones de pesos en bonos que se les han dado a los transportistas para evitar el aumento en la tarifa”.

“Además se les ha ofrecido 450 mil pesos o 350 mil pesos para que entren a sustituir y hemos instalados GPS y videovigilancia y apoyos a los choferes para que tengan seguridad social”. No obstante, aseguró que no han cumplido en tener buen estado sus unidades, seguros vigentes, capacitación y que no están incorporados a un padrón único.

