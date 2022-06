Poco después de las 07:00 horas, decenas de transportistas comenzaron con los bloqueos en al menos ocho puntos de la Ciudad de México, y se prevé que se retiren alrededor de las 15:00 horas, o hasta que las autoridades les den una respuesta a su exigencia para aumentar la tarifa del pasaje.

Así lo dijo en entrevista para Aristegui Noticias, Francisco Carrasco, vocero de Fuerza Amplia de Transportistas, quien negó que estén solicitando un aumento de cinco pesos e igualar la tarifa a la del Estado de México.

Así lucen algunas calles de la CDMX. SUN / G. Espinosa

"No queremos afectar, pero no hay voluntad de las autoridades y hasta el momento no nos han atendido, por lo que los bloqueos se prevén que sean retirados entre dos o tres de la tarde".

Resaltó que la tarifa del transporte público debería ser de 8 pesos, pero por la "cerrazón" del Gobierno de la Ciudad de México para autorizarlo es por la que organizaron los bloqueos de este jueves en ocho puntos de la capital.

Reiteró que el aumento que piden es de tres pesos para "recapitalizanos y dar servicio preventivo a unidades".

"El combustible y diesel que aumentó en términos grandísimos desde hace cinco años. Tan solo en 2017 costaba 10 u 11 pesos y ahora está arriba de 20 pesos. Una cubeta de aceite costaba 800 pesos, ahora está en casi dos mil pesos. Una llanta costaba mil pesos, ahora se encuentra en dos mil 500 o tres mil pesos. Por eso hay muchas unidades que han dejado de operar por falta de mantenimiento preventivo".

Después de más de 60 mesas de trabajo realizadas desde 2020, dijo el vocero, no han logrado avances para obtener un aumento a la tarifa del transporte público, con lo que, asegura, volverían a operar unidades fuera de servicio por falta de recursos para mantenimiento preventivo.

No hay voluntad de autoridades

Las autoridades del Gobierno de la CDMX "simplemente nos dicen 'no se puede, no son los tiempos'... las autoridades tratan de defender y administrar el problema, pero no han puesto en la mesa una propuesta".

GC