Durante la cuesta de enero, esta época del año caracterizada por un aumento en los precios de productos y servicios como consecuencia de la inflación, algunas personas miran los préstamos como una forma de atravesar este escenario adverso.

Sin embargo, diversas firmas, incluida BBVA, resaltan que este no es un buen momento para contraer deudas: "Es muy importante que si ya te has acabado tu presupuesto no gastes de más para evitar acumular deudas".

Pero si a pesar de ello te ves en la necesidad de recurrir a un préstamo, la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitió algunas recomendaciones para evitar ser víctima de fraude.

¿Cómo identificar a una institución financiera fraudulenta en línea?

La primera y más importante recomendación de la PDI es consultar que el sitio web o institución financiera en cuestión aparezca en el Sistema del Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES) de la Condusef, que está disponible en webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp.

En dicha plataforma se encuentra información relativa a las instituciones financieras en México, tales como su domicilio, su situación jurídico-administrativa, capital mínimo, entre otros.

Si la entidad que buscas no aparece en el SIPRES, esto puede deberse a dos motivos: o bien no se trata de una institución financiera legítima, o está incumpliendo con la normatividad aplicable.

Adicionalmente, sugiere acudir directamente a la sucursal de la institución financiera, además de no proporcionar documentos o datos personales a financieras de dudosa procedencia.

CR