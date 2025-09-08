¿De cuánto es la multa por tronar cohetes en CDMX el 15 de septiembre?

Con la llegada de las celebraciones patrias, el próximo 15 de septiembre la Ciudad de México se llena de color, música y reuniones familiares. Sin embargo, también aumenta la tradición de encender cohetes y fuegos artificiales, una práctica que, aunque común, está regulada por las autoridades capitalinas debido a los riesgos que implica para la seguridad y la salud de la población.

En la capital del país, detonar pirotecnia sin autorización oficial constituye una infracción contemplada en la Ley de Cultura Cívica. Esto significa que quienes sean sorprendidos realizando esta actividad sin permiso se enfrentarán a sanciones económicas o administrativas, que aplican tanto durante las fiestas patrias como en cualquier otro momento del año.

La normativa establece que encender o detonar cohetes, juegos pirotécnicos, fogatas o elevar globos de papel sin permiso de la autoridad competente es una falta cívica y la sanción correspondiente puede ir de 21 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que representa un monto aproximado de 2 mil 375 a 3 mil 394 pesos.

En caso de que la persona infractora no pueda cubrir la multa, el juez cívico podrá imponer medidas alternativas, entre ellas se contempla un arresto de 25 a 36 horas en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, mejor conocido como “El Torito”, o bien, la realización de 12 a 18 horas de trabajo comunitario.

Es importante aclarar que esta falta no se considera un delito, por lo que no genera antecedentes penales. Sin embargo, sí queda registrada como parte del historial cívico de la persona, lo que puede derivar en futuras repercusiones administrativas.

YC