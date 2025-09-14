Pensión Bienestar: contraseñas que NO deberías usar para tu NIP

A partir de septiembre comenzará la entrega del apoyo correspondiente al bimestre septiembre-octubre de la Pensión Bienestar para adultos mayores, un programa impulsado por el Gobierno de México que otorga 6 mil 200 pesos cada dos meses a las personas de 65 años o más.

¿Cómo se cobra la Pensión Bienestar?

Los pagos se realizan directamente a través de la Tarjeta Bienestar, con la cual los beneficiarios pueden retirar el dinero en los cajeros de los Bancos Bienestar. Para localizar la sucursal más cercana, el programa dispone de un buscador en línea.

¿Cómo cambiar tu NIP de la Tarjeta Bienestar?

Los adultos mayores pueden modificar su NIP a través de dos opciones:

En cajero automático:

Inserta tu tarjeta e ingresa el NIP actual.

Selecciona la opción “Cambiar NIP”.

Ingresa el nuevo número y confírmalo.

En ventanilla del Banco del Bienestar:

Presenta tu tarjeta, contrato e identificación oficial.

Sigue las indicaciones del personal.

Te entregarán un teclado para capturar y confirmar tu nuevo NIP.

¿Cómo proteger mi Pensión Bienestar?

Uno de los consejos más importantes al recibir tu tarjeta es cambiar el NIP de inmediato. Para evitar riesgos de seguridad, las autoridades recomiendan no usar números fáciles de adivinar, como:

Números consecutivos: 1234.

Fecha de nacimiento o aniversarios.

Crear un NIP seguro es fundamental para proteger tanto tus datos personales como el dinero de la pensión.

