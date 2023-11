Beca Benito Juárez: ¿qué debes hacer si no recogiste tu tarjeta a tiempo?

La Beca Benito Juárez es uno de los programas sociales favoritos por todos, ya que los estudiantes de todas las escuelas públicas de distintos niveles adquieren un apoyo económico para solventar sus estudios. Pero, para poder adquirir este apoyo, es necesario ser seleccionado por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBJ).

La Beca Benito Juárez se deposita a través de la Tarjeta del Bienestar, la cual la Secretaria del Bienestar se encarga de entregarla, pero es responsabilidad de cada quien acudir por ella. Para quienes no pudieron recogerla, no hay por qué preocuparse, pues eventualmente la recibirán. De hecho, la CNBBJ lanzó un mensaje a los beneficiarios de la Beca Benito Juárez de Educación Básica, Media Superior y Superior que no pudieron recoger su Tarjeta del Bienestar a tiempo.

Para quienes no recogieron su tarjeta a tiempo, la CNBBJ implementó la campaña "Escuela X Escuela" a principios de 2023. Esta campaña tiene como objetivo que los becarios reciban sus dispersiones a través de la Tarjeta del Bienestar. La CNBBJ publica semanalmente en su página oficial y en sus plataformas digitales la lista de planteles escolares que visitará en todo México para hacer entrega de la Tarjeta del Bienestar a los estudiantes becarios.

Para los estudiantes que no hayan acudido en tiempo y forma a recoger su plástico bancario del Banco de los Mexicanos no deben preocuparse, ya que la CNBBJ continuará con la entrega de tarjetas en las próximas semanas.

“Durante noviembre de 2023, continuaremos entregando Tarjetas del Banco del Bienestar a las y los beneficiarios que, por alguna razón, no pudieron recoger la suya”, informó la CNBBJ a través de sus plataformas oficiales.

Para conocer la fecha, hora y sede para recoger la Tarjeta del Bienestar, los becarios que no la hayan recogido a tiempo deben seguir un sencillo paso a pasos:

Ingresar al Buscador de Estatus

Una vez dentro del sistema, se indicará la fecha, hora y sede para acudir por la tarjeta.

