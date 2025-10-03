SEP: Piden aumento de presupuesto para la Beca Rita Cetina

Durante su comparecencia ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, solicitó a los legisladores aprobar un aumento superior a 50 mil millones de pesos en el presupuesto destinado a becas. El objetivo, precisó, es que para 2026 se alcance la meta de 20 millones de beneficiarios de la Beca Universal Rita Cetina.

Aunque no acudió al Pleno, el funcionario expuso ante los diputados que la propuesta busca consolidar el acceso universal a apoyos para estudiantes de nivel básico, recordando que se trata de uno de los compromisos asumidos por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

De acuerdo con Delgado Carrillo, el programa de Becas para el Bienestar ya brinda apoyo a más de 13 millones de alumnos en todo el país: 8.8 millones en educación básica con la Beca Universal Rita Cetina, 4 millones 200 mil en bachillerato mediante la Beca Benito Juárez y más de 400 mil en nivel superior a través de Jóvenes Escribiendo el Futuro.

El aumento presupuestal solicitado forma parte del Paquete Económico 2026, que será votado en los próximos días por la Cámara de Diputados. El titular de la SEP recalcó que la educación debe ser vista como un derecho, no un privilegio, y que la política de becas tiene como finalidad garantizar la igualdad en el acceso y permanencia escolar.

Asimismo, recordó que la presidenta Sheinbaum ha dado prioridad a la educación en su primer año de gobierno, al destinar 133 mil millones de pesos a programas de apoyo, cifra que calificó como histórica en el país.

Avances en educación bajo el primer año de Sheinbaum

En el nivel medio superior, Delgado anunció la creación del Bachillerato Nacional, con el cual se elimina la división entre “bachilleratos de primera y de segunda”. Desde el pasado 1 de septiembre, todos los estudiantes cuentan con un Marco Curricular Común y tienen acceso a una doble certificación: bachillerato y carrera técnica avalada por instituciones de educación superior.

En cuanto al ingreso, informó que se eliminó el examen del Comipems en la Zona Metropolitana del Valle de México, medida que pone fin a casi 30 años de condicionamiento en el acceso a la educación media superior. Gracias a este cambio, de los 273 mil aspirantes, el 97.4 % logró entrar a una de sus tres primeras opciones, frente al 38 % que lo hacía anteriormente.

Respecto a la infraestructura educativa, se construyeron 20 nuevos planteles de bachillerato, se ampliaron 33 escuelas y se transformaron 35 secundarias en preparatorias, lo que generó 37 mil 500 espacios adicionales en un solo año.

Por otra parte, el programa La Escuela es Nuestra (LEEN) recibió un presupuesto de 25 mil millones de pesos, beneficiando a 76 mil escuelas, entre ellas 6 mil de nivel medio superior, que se incorporan por primera vez al programa.

Finalmente, Delgado Carrillo destacó que la SEP impulsó un nuevo esquema en la asignación de plazas docentes, basado únicamente en la antigüedad, con el propósito de garantizar transparencia y equidad en el proceso.

BB