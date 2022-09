Con la sutilidad que le caracteriza, la senadora priista Beatriz Paredes Rangel envió un contundente mensaje a los mexicanos respecto a la forma de comunicar del actual régimen y dijo que “no merece la sociedad desayunarse con otros datos que ocultan la fidelidad de los hechos que ocurren en las sociedades y en las regiones de nuestro país”.

"Convoco a los jaliscienses y a los mexicanos a que realicemos una gran alianza, una gran alianza nutrida por los vectores de la historia y de la cultura de Jalisco"

Frente a más de dos mil 200 personas reunidas en la Expo de Guadalajara, convocadas por la Agrupación Política Nacional (APN) “Confío en México”, que preside Salvador Cosío Gaona, la política tlaxcalteca enfatizó la necesidad de reivindicar la verdad en la política y de exigir que haya políticos que hablen con veracidad.

“La verdad te da certeza, te da certidumbre y si esa verdad se refleja en documentos jurídicos, te genera obligaciones y compromisos". “México no necesita abrazos o balazos.... México necesita que se respete la Constitución”.

Durante su ponencia en la conferencia denominada “México: Nuevos Horizontes”, Paredes Rangel señaló que Jalisco es lugar para reconciliarse con la Patria y recuperar la claridad. En ese contexto dio cátedra de su conocida cultura general y argumentó con gran conocimiento sobre la riqueza jalisciense en los diversos ámbitos, al tiempo que llamó a formar una gran alianza no solo con los partidos sino con la sociedad civil porque subrayó, es muy necesario que se involucre y participe.

La legisladora, quien no considera que esté dinamitada la Alianza “Va por México”, dijo esperar que muy pronto se dé el diálogo, que reencuentren la ruta de las conversaciones que llevan a acuerdos y que la alianza se recupere.

“Porque estoy convencida de que México merece avanzar hacia la luminosidad y no hacia la oscuridad es por lo que convoco a los jaliscienses y a los mexicanos a que realicemos una gran alianza, una gran alianza nutrida por los vectores de la historia y de la cultura de Jalisco", ello tras enfatizar que “afortunadamente hay tiempo para una gran alianza que tenga como eje fundamental la vigencia del Estado de Derecho".

La exembajadora de México en Cuba y Brasil, fue cuestionada si el país está preparado para ser gobernado por una mujer, y se pronunció convencida de ello. “Somos muy buenas administradoras. La participación de las mujeres en la política es buena. Se está viviendo una transformación en la participación femenina y es muy importante que haya verdadera hombría que aliente la participación de las mujeres. El acceso de las mujeres a votar ha sido muy significativo el derecho al trabajo remunerado cambia la vida de las mujeres y sus familias”.

También la exgobernadora por Tlaxcala reiteró su interés en buscar la candidatura presidencial por la alianza opositora.

“Estoy decidida para luchar por la candidatura presidencial al interior de la alianza, para construir un gran frente nacional opositor con la sociedad civil. He expresado mi decisión, mi entusiasmo y tengo las soluciones dialogadas indispensablemente construidas con la sociedad para que México supere los problemas que tiene”, apuntó.

Aseveró contar con las credenciales para aspirar a dicho encargo: “He sido gobernadora, subsecretaria de gobernación, presidenta de la Cámara de Diputados y de Senadores; pertenezco a una gran organización campesina, he sido embajadora en Cuba y Brasil, conozco la dinámica de temas internacionales y todos esos elementos son importantes; he sido buena funcionaria pública, y no tengo cola que me pisen”.

“Somos más”

Por su parte, el presidente de Confío en México, Salvador Cosío, subrayó que “somos más los que queremos un México más confiable y seguro que los que apuestan por un continuismo del autoritarismo y el militarismo, que más allá de la fuerza de los partidos y la necesidad de tenerlos como vehículo necesario, aliados al menos PAN-PRI-PRD. Es menester que los liderazgos partidistas entiendan que se requiere más que una alianza un gran Frente Nacional Por México, en el que se incluya a la sociedad, entre ello como factor importante a las agrupaciones políticas, a las organizaciones cívicas y gremiales, a los liderazgos de opinión que existen en el ámbito productivo, académico, cultural, de distintos profesionistas, y que entendamos todos que o nos unimos en lo esencial o no se logrará cambiar el rumbo fallido que lleva México”.

Entre los asistentes se encontraban exgobernadores de diversos partidos en Jalisco; diputados locales y federales; ex presidentes municipales; regidores y exregidores; exsenadores; las dirigentes de los partidos PAN y PRD, así como militantes de todos los partidos en la entidad; lo mismo que destacados empresarios y académicos, así como representantes de diversos sectores de la sociedad.

JM