Adán Augusto López y La Barredora. Alfonso Romo y el lavado de dinero en Vector. Tan solo con esos dos casos, que exhiben la penetración del crimen organizado en el régimen gobernante, el verano ya era un verano para el olvido.

Se puso peor.

Andy y su viaje a Japón. Y la patética carta con la que trató de justificarse. Monreal y su viaje a España. Pedro Haces y sus fiestones. El viaje de Mario Delgado a Portugal. El departamento de Mario Delgado, su “error de dedo” para no declararlo, y la otra propiedad a la que modificó el monto. La diputada “Dato Protegido” y sus lujos. El esposo de la diputada “Dato Protegido”, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, y sus lujos. Las excentricidades de José Ramón López Beltrán. Y lo más triste: la presidenta Sheinbaum pidiéndoles que sean austeros, diciéndoles que el poder no se ejerce con lujos, y nadie haciéndole el mínimo caso.

El choque de Noroña y la presidenta. El choque de Noroña y Andy. El choque de Noroña y Luisa Alcalde. El edificio en la colonia Roma con el que Luisa Alcalde gentrificó, y ahora se queja de la gentrificación. Se revela en la prensa española que Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de López Obrador, quien tuvo la idea de exigirle una disculpa a España por la conquista, se va a vivir a Madrid a un lujoso fraccionamiento (ella lo desmiente y el reportero de la revelación se mantiene en su dicho).

El abogado de los Chapitos diciendo que la presidenta Sheinbaum parece la encargada de las relaciones públicas del Mayo Zambada. La triste noticia para los narcos: se va Pablo Gómez de la UIF, que no los tocaba ni con el pétalo de una cuenta congelada, pues estaba dedicado a usar los instrumentos de supervisión financiera contra los incómodos para el régimen.

Trump diciendo que México está paralizado ante los narcos. Trump diciendo que México hace lo que él dice. Trump poniendo aranceles al tomate. Estados Unidos vengándose porque el gobierno mexicano extorsionó a sus aerolíneas con tal de que hicieran vuelos al AIFA, a ver si funcionaba.

El huachicol aumentó 13% en los dos primeros meses del año. Se reporta desabasto de gasolina. La deuda externa subió 17% en un año. El aeropuerto Benito Juárez, cuya remodelación presumían de cara al Mundial de Futbol, inundado e inoperante por horas. Ejecutaron brutalmente al delegado de la FGR en Tamaulipas. “Fue un infarto, les guste o no”, la frase desalmada de la gobernadora de Veracruz sobre el asesinato de la maestra Irma Hernández Cruz… hasta en su administración la desmintieron.

Al final, el nada desdeñable salvavidas del que están agarrados en medio de la tormenta del verano: más de 13 millones de mexicanos salieron de la pobreza.

SACIAMORBOS

¡No estás solo! Cada minuto que pase sin que Adán Augusto López esté en la cárcel, va creciendo la derrota moral y narrativa para la 4T. La vara la pusieron ellos.