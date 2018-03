Batalla por la capital es sólo entre dos proyectos, asegura Barrales

Al arrancar su campaña, la candidata de la coalición Por la Ciudad de México al Frente a la jefatura de gobierno, Alejandra Barrales, aseguró que la batalla por la capital es entre dos proyectos: el suyo y el de Claudia Sheinbaum, aspirante del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

“Lo que va a estar en juego es una decisión entre dos proyectos. Que no se hagan bolas, la gente tiene que decidir a quién quiere gobernando está ciudad: a Sheinbaum o a Barrales”, dijo la ex presidenta nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en su discurso al iniciar campaña en el Deportivo 18 de Marzo.

Ante miles de simpatizantes y brigadistas, la aspirante del Frente aceptó que en 20 años los gobiernos del PRD han cometido errores, como algunos acusan, pero arremetió contra Morena al decir que “a ellos les ha tomado 20 meses perder la confianza de la gente”.

Comentó que la tarea de sus 10 mil brigadistas será difundir los logros y proyectos del Frente, pero también señalar que los gobiernos de Morena en las delegaciones están reprobados y que el proyecto que ella encabeza no les va a fallar.

Esta ciudad necesita una jefa de gobierno, no alguien que tenga que ir a pedir permiso para tomar decisiones. No tengan duda, yo tengo las faldas bien puestas para hacerlo. #PorLaCDMalFrente pic.twitter.com/aYgfkdVgi7 — Alejandra Barrales (@Ale_BarralesM) 30 de marzo de 2018

“A mí no me nombró nadie, no me sacaron de una tómbola. Yo estoy aquí por mi trabajo, no vengo de ningún dedo designador”, reiteró como lo hiciera en su precampaña para cuestionar la cercanía entre Claudia Sheinbaum y el candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

“No le sirve a la gente una jefa de gobierno que tenga que ir a pedir permiso para tomar decisiones, necesita una mujer que tenga las faldas bien puestas”, añadió Barrales Magdaleno, acompañada de los líderes locales de los tres partidos del Frente, así como otros candidatos y liderazgos, quienes dieron el banderazo de salida a los brigadistas.

Alejandra Barrales prometió que será quien devuelva la tranquilidad y seguridad a las calles; además que irá contra la violencia contra las mujeres.

“Vamos a ganar porque queremos hacer de la ciudad la jefa de todas las ciudades”, mencionó en alusión al eslogan de su campaña “CDMX la jefa de todas las ciudades.

Al evento en el Deportivo 18 de Marzo acudieron simpatizantes del PRD, algunos acarreados en micros de rutas como la 18, además de trabajadores sindicalizados del gobierno capitalino.

GC