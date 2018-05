Barrales promete justicia en caso de "News Divine"

La candidata de la coalición Por la CDMX al Frente, Alejandra Barrales, prometió justicia a los padres de las víctimas de la discoteca "New's Divine".

"Nosotros no vamos a darle carpetazo a este tema, un tema que sigue vivo para las familias, un tema que sabemos que incluso ante la nula respuesta en todos estos años, sabemos que familiares de estos jóvenes, de estos niños, han elevado el reclamo, han elevado la voz a nivel internacional de tal forma que este caso, estamos enterado que a nivel internacional sigue vigente", afirmó.

A un costado del Memorial "New's Divine", ubicado en la colonia Nueva Atzacoalco, en la delegación Gustavo A. Madero, padres de las víctimas acudieron a un encuentro con la candidata a quien exigieron dar seguimiento al caso, aun y cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) exoneró a policías involucrados en el operativo realizado en junio de 2008 y que derivó en la muerte de 12 personas.

Durante la reunión, Carmen Rivas, madre de Leonardo Amador (quien falleció en el lugar) pidió no votar por Francisco Chíguil, entonces jefe delegacional en Gustavo A. Madero y ahora candidato por la coalición Juntos Haremos Historia, para gobernarla una vez más.

"Yo le pido a toda la Gustavo A. Madero que no permita que el señor Chiguil llegue, no permitan que las llenen de dolor, tenemos 10 años de dolor, la ausencia de nuestros hijos es difícil, yo le pido a todos los vecinos maderenses que no permitan que este señor se vuelva a sentar, porque es un personaje insensible, él nunca nos dio una disculpa pública. Él creía, y sigue creyendo, que perdimos algo como un billete, ¡no señores!", enfatizó.

DR