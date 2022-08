Ayotzinapa: Omisiones permitieron desaparición de normalistas, reitera Alejandro Encinas

Al presentar nuevamente el informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, reiteró que lo sucedido la noche de Iguala el 26 de septiembre de 2014 contra los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fue un crimen de Estado, toda vez que hubo negativa, ocultamiento y manipulación por parte de las autoridades.

Encinas Rodríguez afirmó que la desaparición debió haberse evitado, ya que las omisiones, en una acción concertada desde el más alto nivel del gobierno, ocultaron los hechos.

Durante la conferencia mañanera que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador, explicó que se alteraron las escenas del crimen y se escondieron los vínculos de las autoridades con el grupo delictivo y su participación con los agentes del Estado, lo que generó no solamente vicios, sino deficiencias que obstaculizaron el derecho al acceso a la verdad y la justicia.

Contrario a los señalamientos en torno a que el informe de la Comisión para la Verdad es una posición política del gobierno, destacó que el documento es resultado de un proceso de investigación y análisis técnico y científico que contó con apoyo y asesoría de un comité interdisciplinario de expertos.

Comisión, sin certeza de muerte de los 43 normalistas: abogado

El abogado de las madres y padre de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, afirmó que el informe que presentó la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj) no da "certezas científicas" de que los normalistas "estén sin vida" porque las pruebas no se han corroborado.

"Lo que hoy se tiene en el informe todavía no alcanza un nivel de esclarecimiento, todavía no alcanza para decirles a los padres y madres, aquí están los restos o aquí están los elementos técnicos científicos de lo que habría ocurrido. Entonces no podemos afirmar que sí", dijo el abogado.

En una conferencia virtual, Rosales Sierra reconoció que el informe de la Covaj presenta avances. Indicó que hay cuatro puntos esenciales. El primero, es el reconocimiento que el ataque, asesinato y desaparición contra normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014 en Iguala, es un crimen de Estado.

El segundo es que el informe establece responsabilidades a autoridades municipales, estatales y a fuerzas de seguridad como la Policía Federal, la Estatal y militares del 27 y 48 Batallón de Infantería, ambos con sede en Iguala, así como de la 35 Zona Militar, "incluso altos mandos implicados directamente en la desaparición de los jóvenes".

El tercer punto es que el informe muestra que hubo un ataque a "gran escala" contra los normalistas. "Lo que está diciendo este informe es que la agresión se estuvo desarrollando en varios escenarios en Iguala, en el crucero de Santa Teresa, Periférico Norte, Palacio de Justicia y otros, mientras que la agresión a Julio César Mondragón se dio en otro escenario. La simultaneidad de la agresión dio pie a que participaran varios actores estatales y no estatales", declaró el abogado.

Rosales Sierra explicó que el informe habla de que la mayoría de los estudiantes están sin vida y que esta hipótesis se sustenta en pruebas técnicas, pero que no han sido corroboradas.

