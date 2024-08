Avon se declara en quiebra en EU; ¿afectará a las nenis de México?

Conocida mundialmente por la venta de sus productos a través de catálogos, la reconocida marca de cosméticos Avon se declaró este martes en quiebra debido a múltiples demandas que enfrenta en Estados Unidos en donde acusan que el talco de algunos de sus maquillajes supuestamente causaron cáncer a varios de sus consumidores.

Fue en un comunicado enviado a las bolsa de Nueva York, en donde Avon Products informó que solicitó al Tribunal de Quiebras del Distrito de Delaware acogerse bajo el Capítulo 11 de la legislación estadounidense para reestructurar su endeudamiento

Natura &Co. aclaró que las operaciones de Avon en otros países no se verán involucradas en el proceso de declararse en quiebra; por lo que aseguró que esta acción no afectará las operaciones que tiene en otros países, entre ellos México y que tampoco implicará el cierre de sus negocios.

Por lo que aquellas que se dediquen a la venta de productos de esta famosa marca, no tendrán que preocuparse y podrán seguir con sus ventas.

Incluso, hasta el momento, Avon México no se ha pronunciado o emitido alguna información sobre posibles cambios o afectaciones que tendrá esta decisión a su esquema de ventas por catálogo.

¿Quiénes son las “Nenis”?

Seguramente has escuchado hablar de las "nenis", un término que inició durante la pandemia de Covid-19 y que se popularizó en redes sociales.

Las "nenis" hace referencia a un grupo de mujeres, principalmente, que trabajan por su cuenta de forma independiente y de manera informal, dedicadas al comercio de productos en el país.

Incluso, algunos señalan que las "nenis", en realidad son las siglas de Nuevas Emprendedores de Negocios por Internet, y que se refiere a mujeres que en su mayoría han comenzado a vender productos a través de redes sociales o marketplaces.

Otra característica de este tipo de emprendedoras es que entregan sus productos en estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro u otros medios de transportes, así como puntos medios.

De acuerdo con el Inegi, cerca de 25% de las mujeres que trabajan lo hacen de forma independiente, muchas veces dedicadas al comercio de productos.

Nenis: ¿Cuáles son los productos que venden?

Según un estudio de la firma tecnológica TALA, este segmento de microemprendedoras está conformado por 5.2 millones de mujeres que generan alrededor de 9.5 millones de pesos en ingresos diarios. Este segmento vino a incrementarse con la pandemia debido el desempleo, principalmente.

Las "nenis" usan principalmente plataformas digitales, marketplaces, redes sociales, además de transferencias bancarias y depósitos a través de Oxxo para concretar sus ventas, y así asegurar sus ingresos.

Entre los principales productos que las "nenis" ofrecen se encuentran:

Maquillaje

Ropa

Calzado

Productos por catálogo

Juguetes

Joyería

Productos para el hogar

Sin embargo, la mayoría de estas emprendedoras se mueven en la informalidad, por lo que sus ingresos no están fiscalizados.

