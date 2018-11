Avalan cambiar ley para que Taibo II pueda ser titular del FCE

Con el voto en contra del PAN y PRI, las comisiones unidas de Igualdad de Género y Estudios Legislativos Segunda del Senado aprobaron una modificación al artículo 21 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, con lo cual el escritor Paco Ignacio Taibo II podrá ser nombrado titular del Fondo de Cultura Económica (FCE).

La semana pasada la comisión para la Igualdad de Género ya había votado el dictamen, pero faltaban los integrantes de Estudios Legislativos Segunda, por ello se repitió la discusión del dictamen que podría pasar al pleno este martes.

Así, la mayoría de Morena eliminó el requisito que para ocupar ese cargo se debía ser "ciudadano mexicano por nacimiento, que no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos". Lo anterior, porque a decir de Morena y el PT eso es discriminatorio, y sólo se dejó como requisito "ser ciudadana o ciudadano mexicano y estar en pleno goce del ejercicio de sus derechos civiles y políticos". Durante el debate, la senadora Kenia López (PAN) criticó que en la llamada "Ley Taibo" se legisle en favor de un amigo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, quien desconocía la normativa y le dio "línea" a sus legisladores para cambiarla.

Refirió que incluso en una entrevista con EL UNIVERSAL, el pasado 17 de noviembre, el escritor dijo que el equipo jurídico de transición del presidente electo, "ya trabajaba" en modificar el artículo que le prohíbe ser director del FCE por no ser mexicano de nacimiento. "Es obvio que el presidente lo invitó, es obvio que no sabía la ley, es obvio que con su mayoría la van aprobar", reclamó López.

Su compañero de bancada Damián Zepeda dijo que si bien están de acuerdo en combatir la discriminación, no están de acuerdo con la forma. "En mi opinión personal a mí me parece terrible que llegue Taibo II, porque sus declaraciones son muy peligrosas". La senadora Citlalli Hernández, quien presentó la iniciativa, rechazó los señalamientos de la legisladora de Acción Nacional. "Me ofende que digan que esta iniciativa viene por línea del presidente electo, porque yo misma la redacté, no somos levantadedos".

Aseguró que la reforma no está hecha para Paco Ignacio Taibo II, sino porque en transiciones siempre hay adecuaciones para que el Presidente pueda iniciar con el gobierno que prometió. "No es una ley para una sola persona, eso sería muy irresponsable, nosotros no vamos a generar una ley que ponga en riesgo a los ciudadanos, como otros que han modificado la constitución para entregar los recursos de la nación".

JM