Aureoles anuncia flota de pipas para abastecer gasolina en Michoacán

Empresarios gasolineros de Michoacán incorporaron una flotilla de 17 pipas certificadas para trasladar gasolina del puerto de Lázaro Cárdenas a distintos puntos de Michoacán, principalmente a Morelia, anunció el gobernador Silvano Aureoles Conejo.

El mandatario michoacano informó que su administración realizó las gestiones ante las terminales de distribución, principalmente a la de Lázaro Cárdenas, a la que le llega gasolina por buque, para que sean abastecidas las 17 unidades del sector empresarial.

"Hoy deben de estarse trasladando unas 17 pipas adicionales que son de los empresarios gasolineros poniéndolas a disposición", adelantó.

Señaló que la ventaja de incorporar esa flotilla a las de Petróleos Mexicanos (Pemex) para trasladar y distribuir el combustible, es que en Lázaro Cárdenas la gasolina es más barata, lo que amortigua el gasto del transporte.

Aureoles Conejo explicó que en la terminal de distribución de la paraestatal, en el puerto michoacano, el litro de gasolina está 80 centavos más abajo que en el resto de los municipios y el costo de transporte es de 50 centavos, por lo que no se encarecerá.

Precisó que su labor como gobierno es apoyar en toda la gestión de permisos de distribución con Pemex, en el traslado, el cuidado a la hora de la distribución, y la seguridad para que no sean presas de asalto.

Seguimos exigiendo a @Pemex nos informe con toda puntualidad y transparencia sobre las previsiones que está tomando en esta crisis, así como el tiempo que llevará normalizar el abasto en el estado, ya que su omisión genera zozobra e incertidumbre en la población. — Silvano Aureoles (@Silvano_A) 15 de enero de 2019

El gobernador perredista reiteró su respaldo a las acciones para combatir el robo de combustible, ya que dijo, ese delito genera una afectación importante.

"Pero hay que planear mejor (la estrategia) porque no puedes paralizar el país o no dimensionar lo que vas a generar", reiteró.

Recordó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador en su tiempo fue muy crítico con Felipe Calderón, cuando sacó al Ejército a la calle "y decir que nomás le había pegado al avispero. Con esto construyó un discurso que le duró mucho tiempo".

"Bueno, ahora yo espero que no le hayan pegado nada más al avispero y que no planearon el tema y no midieron la dimensión del daño que le están haciendo al país", expresó Aureoles.

El Ejecutivo estatal volvió a cuestionar la falta de información de la paraestatal y dijo que no puede haber una danza de cifras, donde unos dicen una cosa y otros dicen otra.

"Necesitamos una sola vía de información, que debería de ser Pemex".

"No entiendo por qué el delegado en Michoacán es el que anda dando un informe de Pemex", apuntó.

Abrirán ductos en Michoacán

Empresarios del ramo, indicaron que autoridades federales les anunciaron que en el transcurso de hoy martes se abrirán algunos ductos de Pemex, lo que permitirá que en esta misma semana se pueda empezar a regularizar el servicio.

LS