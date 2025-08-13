SUPERISSSTE y Leche para el Bienestar inauguran tienda en Naucalpan con productos a bajo costo

Con el objetivo de ampliar el acceso a productos de calidad a precios accesibles, SUPERISSSTE y Leche para el Bienestar abrieron este miércoles una nueva tienda en Naucalpan de Juárez, Estado de México.

El establecimiento, ubicado en las Oficinas Centrales de Leche para el Bienestar, atenderá al público en general y beneficiará a comunidades cercanas como San Rafael Chamapa, El Conde, Santa Cruz Acatlán e Industrial Alce Blanco.

La línea comercial de Leche para el Bienestar ya se encuentra disponible en las 43 tiendas de SUPERISSSTE y puede ser adquirida por cualquier persona sin necesidad de ser derechohabiente. Reconocida por su alta calidad por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), se ofrece a bajo costo para apoyar la economía familiar.

En representación del secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, el subsecretario Leonel Cota Montaño celebró la alianza entre SUPERISSSTE y Leche para el Bienestar, destacando que la colaboración traerá resultados positivos y que el personal de ambas instituciones está preparado para afrontar nuevos retos.

Durante el evento, Cota Montaño adelantó parte de los planes estratégicos de la institución, entre los que se contempla la construcción de una planta pasteurizadora en Campeche y una planta de secado de leche en Michoacán.

Por su parte, el gerente nacional de Abasto de Leche para el Bienestar, Víctor Hugo Pérez Rojas —en representación del titular Antonio Talamantes Geraldo—, señaló que la dependencia toma un nuevo impulso para llevar “la mejor leche de México” a millones de familias, además, el funcionario informó que están cerca de alcanzar los 7 millones de derechohabientes y subrayó que este tipo de acciones fortalecen la colaboración entre instituciones.

Mientras que la directora de SUPERISSSTE, Dunia Ludlow Deloya, agradeció al equipo de Leche para el Bienestar y al subsecretario Cota Montaño por el apoyo brindado, e informó que del 1 de febrero a la fecha, SUPERISSSTE ha vendido 135 mil 530 productos de la marca.

El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, reconoció el esfuerzo detrás del proyecto y subrayó que, tras 36 años de debilitamiento institucional, el renacimiento del ISSSTE, SUPERISSSTE y Leche para el Bienestar garantiza el consumo popular, fortalece el mercado interno y contribuye al crecimiento de la economía nacional.

La nueva sucursal, denominada SUPERISSSTE Toreo, ofrece mil 660 productos, entre ellos artículos de Leche para el Bienestar, mercancía de Almacenes Ánfora, libros del Fondo de Cultura Económica, abarrotes, bebidas, dulces, perfumería, productos de limpieza y artículos de temporada. Los clientes pueden acceder a descuentos del 5% con la Tarjeta Solo para Ti y del 10% con credencial del INAPAM en productos seleccionados.

Además, la tienda ofrece retiro de efectivo en caja, pago de más de 90 servicios y la posibilidad de disponer de efectivo con la Tarjeta del Bienestar.

Con esta apertura, SUPERISSSTE y Leche para el Bienestar reafirman su compromiso con la economía familiar, el desarrollo social y la dignificación del consumo en México.

NA