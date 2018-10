Asesinan a oficial mayor en Buenavista, Michoacán

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán confirmó que este jueves fue asesinado a tiros el oficial mayor del Ayuntamiento de Buenavista, Salvador Núñez González.

En el atentado también resultó lesionada por impactos de proyectil de arma de fuego, la regidora de Morena, María Teresa Espinoza Tapia, quien se encuentra en un hospital de Apatzingán donde se reporta grave en su estado de salud.

De acuerdo con los primeros reportes, dos individuos encapuchados dispararon contra los funcionarios cuando caminaban sobre la plaza principal de ese municipio de Tierra Caliente, ubicado a 214 kilómetros de la capital michoacana.

Malheridos, Núñez González y Espinoza Tapia fueron trasladados en una patrulla a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde Salvador Núñez perdió la vida a consecuencia de la gravedad de sus lesiones.

El presidente municipal Gordiano Zepeda Chávez advirtió que la situación de violencia en Buenavista es insostenible, y pidió un alto a la ola de asesinatos que no le permite vivir en paz a los habitantes.

"Hay quien aún no entiende que no llegamos al Ayuntamiento a quitarle nada a nadie, llegamos con la intención de mejorar nuestro hermoso municipio. Si tanto les importa y hay alguien que se haga cargo del Ayuntamiento y eso va a hacer que vivamos en paz, ahí está, yo me retiro y les entrego todo", escribió en sus redes sociales.

Y agregó: "Gobierno del Estado sin respaldo a Buenavista. Estamos solos. Pido sus oraciones por la Paz de Buenavista y que dios nos ampare. Ahora más que nunca temo por mi vida y la de mi familia".

Apenas el pasado 4 de septiembre la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado aprobó el dictamen en el que se nombró al regidor electo de Morena, Gordiano Zepeda Chávez, como alcalde sustituto del municipio de Buenavista.

Lo anterior, luego de que días antes Celia del Socorro Ortega Peláez, síndica electa del municipio de Buenavista, renunciara al cargo de alcaldesa sustituta por el que este rendiría protesta.

