Arriesguen, sueñen a lo grande, aconseja el Papa a jóvenes mexicanos

"Arriesguen, sueñen a lo grande, esperen a lo grande y arriesguen con prudencia", aconsejó el Papa Francisco a los jóvenes mexicanos de cara a las elecciones de julio próximo.

Desde El Vaticano, el pontífice argentino sostuvo una videoconferencia con jóvenes de cinco países (México, Colombia, Argentina, Estados Unidos y Mozambique) a quienes les pidió "soñar despiertos" y no dejarse robar la esperanza, los animó a pelear por sus ilusiones y a esperar a lo grande.

Jorge Mario Bergoglio llamó a los jóvenes de los países que tendrán elecciones, México y Colombia, mirar a sus raíces y mirar hacia el futuro para emitir su voto, les recordó que la patria en la que nacieron tiene una historia, por lo que deben mirar hacia su familia y a las raíces que les dieron identidad.

"Me piden un consejo para los que tienen que votar, miren las raíces miren el futuro y den el paso con el otro pie bien apoyado, cuando tengan bien apoyado un pie, den el otro paso y así pueden seguir adelante".

Y agregó: "integren los tres mensajes de tal modo que puedan pensar lo que sienten, lo que hacen; puedan sentir lo que piensan y lo que hacen, puedan hacer lo que sientan y piensen, que dios los bendiga. ¡Coraje! ¡Adelante!", expresó.

"No hay cosa más triste que ver a un joven de 15 o 25 años jubilado porque no se anima a soñar, a creer, a trabajar, no se anima a arriesgar"

Los jóvenes mexicanos que siguieron el video conferencia en el Ring de Box de la Central de Abastos de la Ciudad de México, ovacionaron y aplaudieron las palabras del jerarca católico.

El Obispo de Roma exhortó a los jóvenes a soñar despiertos, mirar más allá para que los sueños puedan anclarse a la realidad; asimismo les dijo que "no se dejen robar la esperanza ni la capacidad de soñar, porque la esperanza no defrauda y los va a llevar a adelante, a los logros que quieren".

"Anímense a pelear por la vida, por las ilusiones de ustedes no se jubilen antes de tiempo, no hay cosa más triste que ver a un joven de 15 o 25 años jubilado porque no se anima a soñar, a creer, a trabajar, no se anima a arriesgar. Arriesguen, sueñen a lo grande, esperen a lo grande y arriesguen con prudencia", indicó.

Aclaró que la prudencia no es un freno, sino "el cauce de toda esa energía, es lo que va a ser que ese riesgo no se desparrame y se pierda sino que se encauce en algo bueno". Pidió a los jóvenes no olvidar la historia de su patria, ni todo aquello que les dio identidad y que con base en ello, así como su visión del futuro, efectúen su voto.

"La historia de esa patria no empezó con ustedes, miren hacia atrás, a las raíces de sus pueblos, a las raíces que le dieron identidad a su pueblo, a las raíces de su familia tomen esas raíces y den el paso adelante ustedes tienen que dar el paso adelante pero con un pie apoyado en las raíces, sino se van a caer", advirtió.

En la videoconferencia participaron integrantes del programa BoxVal, impulsado por la fundación Scholas Ocurrentes, creada por el papa Francisco que tiene como objetivo fomentar los valores en los jóvenes para que se vuelvan agentes de cambio y transformen su entorno.

