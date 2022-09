Armenta, cercano a Ricardo Monreal, presidirá el Senado

Alejandro Armenta fue elegido como el nuevo presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República durante el año legislativo que comienza hoy.

A pesar de que el poblano, cercano al senador Ricardo Monreal, fue rechazado por todos los grupos parlamentarios de oposición, que anularon sus votos, Morena y sus aliados lograron la mayoría simple, al alcanzar 65 votos a favor durante la tercera ronda.

Por otra parte, el pleno de la Cámara de Diputados ratificó el nombramiento de Santiago Creel como titular de la Mesa Directiva de San Lázaro para el segundo año de sesiones de la 65 Legislatura.

Su elección se dio casi por unanimidad, con 455 votos a favor y las abstenciones de Roberto Domínguez Rodríguez y Armando Corona, de Morena.

Más fuerte que nunca: Monreal

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, destacó que se siente más fuerte que nunca y subrayó su satisfacción porque prevaleció la unidad frente a los presagios y auspicios de ruptura en la bancada, luego de la elección de Alejandro Armenta como la propuesta de la mayoría parlamentaria para presidir este órgano legislativo. “Me siento más fuerte que nunca, me siento fortalecido, mis compañeros refrendaron su compromiso conmigo, me apoyaron, me respaldaron y este proceso que surge me siento con mucha fuerza, me siento como el arma secreta de quién ustedes ya saben”.

En entrevista indicó la importancia de que Morena eligiera mediante un proceso democrático al senador que se propondrá para presidir la Mesa Directiva.

Comentó que la estrategia de unidad de los senadores Gabriel García y José Narro a favor de Higinio Martínez y en contra de Alejandro Armenta, era parte del proceso. Monreal expuso que en este ejercicio se practicó la democracia, hubo respeto de los cuatro aspirantes y ellos tuvieron la oportunidad de expresar lo que quisieron.

“Me quedo satisfecho porque hay unidad y porque los presagios y todos los auspicios de ruptura no se dieron, cuando hay elecciones democráticas, cuando hay piso parejo, cuando no hay exclusión, se genera unidad y eso es lo que se generó en el grupo parlamentario”.

Perfil

Alejandro Armenta agradece confianza

Alejandro Armenta nació en 1969 en Izúcar de Matamoros, Puebla. Fue presidente municipal de Acatzingo de Hidalgo, de 1993 a 1995, y presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Puebla.

En el sexenio del gobernador priista Mario Marín Torres fungió como secretario de Desarrollo Social de Puebla, de 2006 a 2008. Renunció al PRI en 2017 para sumarse a Morena.

Tras la elección, Armenta agradeció la confianza brindada por las y los senadores de su bancada y en particular a sus contrincantes Gabriel García, Higinio Martínez y José Narro.

Dijo que el grupo mayoritario honra los principios de Morena y es leal plenamente al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Mencionó que seguirá las acciones de las y los senadores de Morena que han presidido la Mesa Directiva.

“Seguiré el ejemplo pulcro, equilibrador de la senadora Olga. Seguiré el ejemplo de la apertura y de la gran capacidad de diálogo del senador Eduardo. Seguiré el ejemplo preciso y fuerte de Martí Batres y desde luego que seguiré el ejemplo de una gran precisión técnica que tuvo la senadora Mónica”.

Alejandro Armenta, cercano a Ricardo Monreal, aseguró que se siente con la capacidad de reconstruir la relación con el Presidente Andrés Manuel López Obrador. “Hemos aprendido el arte de la prudencia de dialogar con los otros poderes”, subrayó.

Su elección se dio casi por unanimidad, con 455 votos a favor, y una sola abstención por parte de los diputados de Morena, Roberto Domínguez Rodríguez y Armando Corona. En tanto, se avaló la integración de la Mesa Directiva, que quedará conformada con Karta Yuritzi Almazán Burgos, de Morena, como primera vicepresidenta y Nohemi Berenice Luna Ayala (PAN), como segunda vicepresidenta.

