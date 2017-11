Aplaude Cuauhtémoc Blanco intento de linchamiento contra asaltante

El presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, aplaudió que un grupo de colonos del poblado de Acapantzingo haya tratado de linchar a un supuesto asaltante de transeúntes y conductores de camiones repartidores de refresco, cuya acción provocó la intervención de la Policía Morelos, la detención de tres civiles, la retención de un efectivo policial y el cierre del Paso Exprés.

"Me da tanto gusto que la gente está reaccionando, eso es lo que necesitamos, no me veas ahora como alcalde veme como ciudadano, eso es lo que necesitamos, contra esa lucha a todos estos políticos, porque ahora resulta que todos son ciudadanos, tenemos que luchar esta violencia que se vive en el Estado", expresó Blanco.

La tarde del jueves los habitantes de Acapantzingo propinaron una golpiza a un hombre acusado de asaltar a un conductor de un camión repartidor de refrescos, y después de dejarlo tirado en el suelo fue rescatado por elementos de la Policía Morelos quienes lo trasladaron a un hospital para su atención médica.

Blanco indicó que es necesario poner un alto a la delincuencia y obligar a las autoridades estatales a realizar su trabajo porque dijo todos los días pasa lo mismo.

El alcalde capitalino demandó al Comisionado Estatal de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra, implementar rondines por las colonias de mayor índice delictivo porque acusó que por las noches no hay patrullas que vigilen las calles de la capital.

Blanco dijo que en materia de seguridad no tiene los medios para hacer algo por el municipio, porque espera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva la controversia que interpuso para retirar el Mando Único de Cuernavaca.

