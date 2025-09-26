Reportan apagón masivo en la península de Yucatán

Alrededor de las 14:00 horas de este 26 de septiembre ocurrió un apagón al parecer a nivel peninsular, afectando los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. En el centro de Mérida comercios y predios particulares, así como los semáforos se apagaron provocando un caos vial.

CFE trabaja en el restablecimiento de luz, anuncia Sheinbaum

Asimismo, se presentaron fallas en los servicios bancarios, de telefonía celular y del internet. Hasta la tarde de este viernes, la CFE no ha dado ninguna versión de la falla que cada vez resulta más frecuente en la región y que incluso ha provocado protestas de gente de colonias con cierre de calles y bloqueos.

