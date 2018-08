Anuncian a próximo secretario de Gobierno en Veracruz

El gobernador electo de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, anunció que su secretario de Gobierno será Eric Patrocinio Cisneros Burgos, un hombre cercano al virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

El próximo funcionario estatal fungió en 2006 como coordinador de la estructura de promoción al voto de que fuera candidato a la Presidencia, López Obrador, en la circunscripción electoral número tres, que comprende los estados de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Oaxaca y Chiapas.

En 2016, fue coordinador de la campaña del ahora gobernador electo, Cuitláhuac García Jiménez, cuando éste buscó por vez primera la gubernatura.

Desde entonces coordinó las estructuras de Promoción y Defensa del Voto en Veracruz del virtual presidente electo de la República.

Cisneros Burgos aseguró que en la administración de Cuitláhuac García no habría privilegios, influyentismo, corrupción ni impunidad.

En su discurso, tras ser anunciado su cago, dijo que no se repetirá la historia en Veracruz y que se acabará con el Gobierno "aparente" para generar una nueva etapa en la entidad.

"En el Gobierno debe haber oportunidades para todos y de privilegios para nadie, por eso quiero decirles que en la nueva etapa de Veracruz lo que viene es ajustarnos a la legalidad, a las reglas claras. No al influyentismo, no ala corrupción y no impunidad".

En la plaza Sebastián Lerdo de Tejada asumió el compromiso de construir acuerdos para que existan canales de comunicación abiertos, de institucionalidad y cordialidad.

Y llamó a fortalecer la honestidad y terminar "con el Gobierno aparente y simulado", ya que dijo es lo que mantiene molesta a la sociedad en general.

Aseguró que la nueva administración respetará la libertad de expresión que la Secretaría será un "despacho abierto e itinerante", pues dijo que solamente cohesionarnos se podrá generar fortaleza a Veracruz.

"Todo gobernante debe desempeñar su cargo escuchando yeso justamente es lo que haremos para atender la política del Gobernador electo, con diálogo alcanzaremos la gobernabilidad en cada municipio y en cada rincón".

En la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue asesor del Grupo Legislativo de Morena y diputado suplente del 04 Distrito Local Electoral en la IX Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur.

Hoy presenté al Ing. Eric Cisneros Burgos, como próximo Secretario de Gobierno en #Veracruz. Estamos armando un gran equipo que nos ayudará a impulsar el desarrollo en nuestro estado. pic.twitter.com/RU2VGnKnPf — Cuitlahuac Garcia (@CuitlahuacGJ) 1 de agosto de 2018

OA