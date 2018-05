Antes era "PRInosaurio, ahora solo soy dinosaurio", dice "El Bronco

El candidato independiente a la Presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón, recordó sus inicios como militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y afirmó que entonces "era PRInosaurio, hoy solo soy dinosaurio".

En su encuentro con integrantes de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), fue presentado como ex integrante de los priístas, y al tomar la palabra enunció la frase.

Ante los empresarios, se comprometió a no bajarse de la contienda, como lo hiciera la también candidata Margarita Zavala, y aseguró que, en caso de ganar, su secretario de Hacienda será un empresario, "que le haya costado pagar impuestos, para que no los tire". "A mí no me gusta tirar el dinero, recuerden, soy de Monterrey", sostuvo.

A la pregunta de uno de los asistentes que si se le comprueba algún delito al presidente Enrique Peña Nieto lo encarcelaría dijo: "Pues si se le comprueba, sí. Pero el Presidente no mete a nadie al bote, les preciso, lo mete un fiscal. Por eso tiene que haber un fiscal completamente autónomo", comentó.

"El Bronco" también se mostró a favor de los matrimonios igualitarios, preguntando a los asistentes si creían en ellos, "¿por qué tenemos que pelearnos por eso? ¡Que cada quien se case con quien quiera! El matrimonio es la base de la familia, yo me he casado tres veces", dijo.

Adelantó que, en su posible gobierno, terminará con el asistencialismo y cambiará la Ley Fiscal para evitar eventos como los gasolinazos.

Incluso, afirmó que cuando el candidato del PRI, José Antonio Meade, fue titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, él fue el único gobernador que le reclamó los gasolinazos.

"Yo le dije a Meade, cuando iban a subir el precio de las gasolinas, de manera personal, le dije ‘no se puede salvar al gobierno incendiando al país’, y lo incendió", expresó.

Finalmente, se refirió al segundo debate entre los candidatos a la Presidencia, y aclaró el abrazo que le pidió a Andrés Manuel López Obrador que le diera a Ricardo Anaya. "Yo quería que fuera como el abrazo de Acatempan, pero no se pudo [...] y quería que cuando Obrador sacara la cartera, ver si traía una foto de Elba Esther", indicó.

JA