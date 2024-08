Ángela Olazarán, alumna del Conalep es finalista del Premio Mundial para Estudiantes 2024

La veracruzana Ángela Elena Olazarán Laureano, recién egresada del ciclo escolar 2023-2024 del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), se posicionó entre los 50 finalistas del Premio Mundial para Estudiantes 2024.

Ángela es hija de maestros y es la única estudiante mexicana en el concurso en el que participaron once mil personas de todo el mundo.

Egresada del @CONALEP_Mex, ¡ejemplo de orgullo e inspiración! ������✨ #SEPReconoce a Ángela Elena Olazarán, quien se ubicó entre los 50 finalistas del Premio Mundial para Estudiantes 2024, organizado por la Fundación Chegg Varkey que premia la excelencia académica. ��️����… pic.twitter.com/Zjv17BuUpP— SEP México (@SEP_mx) August 17, 2024

Te recomendamos: Denise Dresser interpone demanda contra Andrés Manuel por difamaciones en las mañaneras

La estudiante forma parte del plantel No. 244 "Manuel Maples Arce" del Conalep en Papantla, Veracruz, y se posicionó entre las y los mejores estudiantes del concurso organizado por la Fundación Chegg Varkey que premia la excelencia académica mundial.

Entre sus resultados y méritos, la estudiante veracruzana egresada de la carrera de Informática del Conalep ha conseguido tercer lugar del Programa Tayni, con el proyecto Ixtlilton (un asistente médico a distancia con inteligencia artificial desarrollado con la metodología STEM); embajadora de Co Spaces Edu for Microsoft (plataforma educativa que promueve espacios virtuales para compartir conocimientos y experiencias entre los jóvenes) dentro del programa Ambassador Student; además, es campeona nacional e internacional de robótica en las categorías de Entrepreneur y Seguidor de Línea.

Durante su trayecto educativo en el Conalep, en agosto de 2023, Ángela Elena Olazarán Laureano ganó dos medallas de plata en la competencia de robótica RoboRAVE World Championship, donde también participaron estudiantes de China, Australia y Canadá. A principios de 2024, encabezando el equipo de Nakú Robotics, participó de manera virtual en una conferencia que se celebró en el Centro Espacial de Houston de la NASA.

Ángela Olazarán también ha sido bicampeona nacional de Robótica y ganadora del primer lugar del National Student Prize 2023; medalla de plata en la Olimpiada Veracruzana de Informática 2022 y condecorada con la presea "Bernardo Quintana Arrioja" que entrega Conalep a lo más destacado en excelencia académica, liderazgo, patriotismo, servicio y valor.

Lee también: Estas son las nuevas fechas para renovar la Visa Americana sin entrevista

Gracias a sus resultados educativos, talento, dedicación y aportaciones en beneficio de la sociedad, el gobierno de Veracruz le entregará el Premio Estatal de la Juventud 2024 en la categoría Logro Académico.

El director general del Sistema Conalep, Arturo Pontifes Martínez, dijo que Ángela Elena Olazarán Laureano es una alumna de excelencia académica que enorgullece a la institución y a México con la contribución de las bases formativas de la NEM y de los programas que implementa el Gobierno de México en materia educativa y en apoyo a jóvenes de bachillerato, como Becas para el Bienestar Benito Juárez.

NA