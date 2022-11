Miles de personas acompañaron ayer al Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en la movilización por sus cuatro años de Gobierno.

El recorrido, de más de cinco kilómetros, duró casi seis horas en las que el Mandatario no paró de tomarse fotos, recibir abrazos y regalos. Se negó a subirse a un vehículo a pesar de que su equipo de seguridad se lo pidió cuando el fervor del público parecía desbordarse.

Al llegar al Zócalo de la Ciudad de México (CDMX), los simpatizantes del tabasqueño le pidieron postularse de nuevo a la Presidencia, a lo que él respondió que es maderista y está en contra de continuar otro periodo en el puesto. “Sufragio efectivo, democracia efectiva, no reelección”, dijo.

Durante su mensaje, López Obrador acentuó los programas sociales que puso en marcha su administración, afirmó que no peleará con Estados Unidos a menos de que impulse una política que ofenda a los connacionales que viven en ese país y aprovechó para bautizar a su modelo de Gobierno como “humanismo mexicano”.

En el evento estuvo el canciller Marcelo Ebrard; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López; y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, todos ellos aspirantes a la candidatura presidencial por parte de Morena.

La caminata, vista por analistas y opositores como una demostración de fuerza de cara a las elecciones de 2024, colmó unos cuatro kilómetros de avenidas desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo.

Largas hileras de autobuses estacionados en vías aledañas al trayecto evidenciaron la fuerte movilización que llevaron a cabo los diferentes cuadros de Morena. Sin embargo, el Zócalo no se llenó completamente.

La marcha ocurrió dos semanas después de que la oposición movilizó a miles de personas en más de una treintena de ciudades en contra del proyecto de reforma electoral que impulsa AMLO.



"El amor con amor se paga", dijo el Presidente

“Amor con amor se paga”, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador al iniciar su discurso. Sin dar apenas muestras de cansancio a pesar de una larga caminata desde el emblemático Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, donde se ubica el Palacio Nacional, López Obrador se subió a un escenario instalado para la ocasión y enumeró, durante más de una hora y media, los logros de su Gobierno, que inició el 1 de diciembre de 2018.

“Me da mucho gusto estar con ustedes”, empezó el Mandatario, quien sin ni siquiera tomarse unos minutos para beber agua después de haberse dado un baño de masas, inició su discurso destacando la presencia de jóvenes en la multitudinaria jornada y recordó a quienes ya no están.

“Me llamó mucho la atención y me hizo muy feliz que la mayoría de los que participaron en la marcha son jóvenes, hay relevo generacional”, expuso con una amplia sonrisa.

También quiso dedicar el día a “los que fueron precursores”. “Van a seguir estando con nosotros siempre. Cierran los ojos, pero se quedan velando, y deben de estar muy felices, les dedicamos este acto”, sentenció.

110 acciones y logros

A continuación, procedió a enumerar 110 “acciones y logros” de su Gobierno y dijo que todos ellos se realizaron con la gente, “desde abajo”, ya que desde que él llegó al Gobierno, aseguró, no se excluye a nadie. “Primero los pobres”, dijo una y otra vez.

También dijo que todavía faltan muchas cosas por hacer, algunas de las cuales aseguró que se cumplirán antes de que termine su mandato en 2024 y otras cuando él se vaya y continúe el proyecto de su partido, Movimiento Regeneración Nacional. “¡No a la reelección!”, exclamó.

A continuación mencionó temas como las becas y otras ayudas económicas directas que, dijo, llegan a 85% de las familias de México, la atención y respeto a los pueblos indígenas, o el incremento en un 62% del salario mínimo.

También destacó las obras insignia realizadas durante su Gobierno como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles -ya terminado y en funcionamiento aunque con pocos vuelos diarios- o el Tren Maya cuya construcción, aseguró, terminará antes de que concluya su mandato. Asimismo, empleó una parte considerable de su discurso en destacar que la llegada de la cuarta transformación, como es llamado su proyecto, garantizó el fin de la corrupción. “Al carajo con todo eso”, expresó.

Y criticó al conservadurismo diciendo que “la verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía”.

“Sigamos haciendo historia, continuemos impulsando la revolución de las conciencias, hagamos realidad y gloria el humanismo mexicano, ¡que viva México!”, terminó el Mandatario entre gritos de júbilo y frases como “Es un honor estar con Obrador”, consigna que suena desde la campaña anterior a su llegada al poder.

La jornada transcurrió con relativa tranquilidad y sin contratiempos a pesar de la preocupación que existía acerca de la seguridad del Mandatario y de la gran asistencia que se registró. El pasado 16 de noviembre, López Obrador anunció que daría su informe del cuarto año de gobierno el 27 de noviembre en el Zócalo, después de una marcha que él mismo encabezaría.

El Mandatario se dirigió a los manifestantes durante una hora y 40 minutos, luego de la caminata de seis kilómetros desde el Ángel de la Independencia. EL UNIVERSAL

Presentes

Acuden jaliscienses a la llamada “marcha del pueblo”, que se llevó a cabo en la Ciudad de México

Ayer algunos políticos jaliscienses acudieron a la llamada “marcha del pueblo”, que se organizó con motivo del 4to. Informe de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Uno de los asistentes fue el regidor de Guadalajara Carlos Lomelí. “Al son de Jalisco, al son que nos toquen, seguimos escribiendo con éxito la #4taTransformación de México. #LaMarchaDelPueblo”, escribió el político jalisciense.

“¡Esto no es una marcha, esto es la fiesta de la esperanza, la fiesta de México! Muy orgulloso de pertenecer a este movimiento y caminar a lado del pueblo ¡Es un honor marchar con Obrador!”, añadió.

Otro de los asistentes fue el coordinador parlamentario de los diputados de Morena en el Congreso de Jalisco, José María Martínez.

“Concluimos la jornada de la #MarchaDelPueblo reafirmando nuestra convicción y nuestros ideales con el Presidente @lopezobrador, El apoyo es de abajo hacia arriba. Con el pueblo todo sin el pueblo, nada”, escribió en sus redes.



La voz del experto

Marcha es sólo para reafirmar el populismo del Mandatario

La marcha que encabezó Andrés Manuel López Obrador, en el marco de su Cuarto Informe de Gobierno, sirve para legitimar su papel de elector dentro del partido político Morena, dándole de nueva cuenta la batuta de las decisiones dentro del partido guinda, sin que tenga ningún impacto en la vida del país que gobierna, así lo consideró el jefe del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guadalajara, el doctor Armando Zacarías Castillo.

El académico explicó que esta manifestación, denominada en las redes sociales como #MarchaDelPueblo, fue una marcha orquestada por el partido Morena que únicamente sirve para fortalecer la imagen del Presidente de manera unipersonal, mientras que no tiene un impacto en la percepción del guinda ni de sus precandidatos. “No ayuda a visibilizar nada, porque en el fondo no es un acto de Gobierno, es un acto político electoral que ayuda a remarcar la popularidad del Presidente, pero sólo del Presidente, porque esta popularidad no se traslada de inmediato ni a su partido ni a otras figuras políticas que caminan con él”, apuntó.

El politólogo afirmó que afianzar su papel como máximo exponente del partido Morena le dará a López Obrador la posibilidad de ser el elector definitivo del candidato a la presidencia de la República para el año 2024, pues ante una marcha que, adelantó, calificarán como exitosa él único ganador será el jefe del Ejecutivo Federal.

Aseguró que, si bien este es un movimiento de campaña anticipado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó con el tiempo justo para poder ejercer su poder dentro del partido que fundó.



No faltaron los disfraces y los cánticos de apoyo al Presidente. EL UNIVERSAL

Crónica de una marcha desbordada de allegados

Hubo momentos tensos, casi de preocupación. Sobre Paseo de la Reforma, a la altura del Senado de la República, personal de ayudantía le acercó un automóvil al Presidente, como alternativa para que lo abordara y llegara así al Zócalo capitalino. El Presidente optó por seguir a pie.

El Presidente caminó de forma lenta unos cuantos kilómetros hasta el Zócalo capitalino, donde despacha en Palacio Nacional y donde cada día, de lunes a viernes, da agenda con su conferencia mañanera.

Por más de seis horas, López Obrador fue de nuevo Andrés Manuel. Caminó entre empellones, calor, cansancio, y muchas muestras de cariño. Sus simpatizantes le regalaron a su paso camisetas de beisbol, sombreros y consignas de “no estás solo”. Su personal de seguridad tuvo una mañana complicada, fueron cuestionados en tanto desempeño y logística. En algunos momentos el espacio personal del mandatario se comprometía.

Sin embargo, fueron momentos de volver a las calles, unas calles desbordadas de simpatizantes, que si bien se conocieron denuncias de acarreo, también hubo multitudes convencidas y entusiastas que salieron a acompañar al Presidente en lo que bien podría ser, él lo dijo así, su última marcha.

AMLO llegó entero a la plancha del Zócalo. No se detuvo de más, no desmayó, no se le veía cansado. Mostró que no ha perdido la condición física, ni el talante, el mood, el gusto de salir a las calles a marchar.

Miles de asistentes no llegaron al Zócalo; muchos más se retiraron antes de tiempo. Si bien no hay tomas que muestren la plancha repleta, la realidad es que las calles se llenaron de guinda. Obrador dio respuesta así a la oposición. Logró mover a miles y mostró el músculo de un líder social que aún sale a la calle, que no se ha oxidado. Seis horas de volver a sentirse opositor.

Aspirantes presidenciales de Morena presidieron la caminata. EL UNIVERSAL

Apoyan a AMLO

También marchan en los Estados

Chiapas - En Tuxtla Gutiérrez, concluyó con un mitin a un costado de la catedral de San Marcos.

- En Tuxtla Gutiérrez, concluyó con un mitin a un costado de la catedral de San Marcos. Quintana Roo - En Cancún, se concentraron en el Monumento de las Estrellas y los Caracoles.

- En Cancún, se concentraron en el Monumento de las Estrellas y los Caracoles. Sinaloa - En el municipio de Navolato.

- En el municipio de Navolato. Oaxaca - Partió del Monumento a la Madre hacia la Alameda de León en la capital del Estado.



