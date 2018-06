Anaya muestra foto de AMLO con Peña; López Obrador niega pacto

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, aseveró durante el tercer debate presidencial que no ha visto al Presidente Enrique Peña Nieto en seis años, luego de que el panista Ricardo Anaya mostrara una fotografía en la que López Obrador se encuentra junto al Mandatario.

El político tabasqueño señaló que dicha imagen proviene de “el debate”. No obstante, el abanderado presidencial de Por México al Frente, Ricardo Anaya, cuestionó al político tabasqueño sobre si había pactado con el Jefe del Ejecutivo.

“No he pactado con él, no lo he visto en seis años… ”, indicó López Obrador antes de señalar que Anaya “en un año se reunió seis veces” con el Mandatario, y que “ahora se peleó, quiere meterlo a la cárcel”.

Anaya Cortés aseguró que López Obrador le ofreció impunidad a Enrique Peña Nieto.

SA