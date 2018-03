Anaya deberá fijar una agenda con propuestas: Castañeda

El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, deberá fijar una agenda con propuestas y aclarar cuál es su postura frente a los dichos de otros candidatos y no responder a provocaciones, consideró su coordinador de estrategia, Jorge Castañeda.

Castañeda Gutman, quien se incorporó al equipo de campaña del aspirante de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, indicó que se trabaja de cara al inicio del proceso, en donde él se encargará de los temas internacionales y coordinará las vocerías "no partidistas".

"Lo que tiene que hacer Anaya es dejar de reaccionar y empezar a ser proactivo, fijar la agenda él, la campaña del frente ir fijando la propuesta, con acusaciones fundamentadas contra los otros dos candidatos y aclarar cada día más la posición de Anaya no la respuesta a los ataques de otros", comentó.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, para Grupo Fórmula, explicó que estarán en comunicación constante con los voceros de los partidos políticos que conforman la coalición para unificar el mensaje, "cuando no le toque a los partidos, yo seré uno de los voceros principales".

"Al ser mucha gente no es fácil ponernos de acuerdo, ese es el chiste del Frente, se tiene que procesar, negociar, no hay un mando único, porque no es una policía no es un Ejército es un movimiento político amplio, plural, diverso y en ocasiones hay desacuerdos y se tienen que planchar poco a poco", apuntó.

Castañeda Gutman comentó que la forma de comunicación política que utiliza el aspirante presidencial es muy original y deberá profundizar y continuar ensayándola para conectar con la gente.

"Conectar con la gente que está en el evento, es una forma de comunicación política en México, es una forma muy original y menos acartonada, debe seguirla profundizando", comentó.

OA