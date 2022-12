Alin Yashica: Denuncia hostigamiento y agresión sexual por parte de la policía de Chimalhuacán

La joven Alin Yashica, quien radica en el Chimalhuacán, Estado de México acusa en redes sociales a las autoridades del municipio por amenazas, lesiones y hostigamiento ; todo derivado del hecho que se suscitó hace cuatro años, en el que Alin denuncia que, cuando tenía 12 años de edad fue abusada sexualmente por presuntos policías de Chimalhuacán.

A raiz de la agresión Yashica y su familia se movilizaron con las denuncias pertinentes, sin embargo es por esa misma razón que tanto su madre como su hermano y ella han sido persiguidos por las autoridades, quienes con amedrentamiento buscan que la joven se retire todas sus denuncias .

Las agresiones escalaron a lo largo de los meses, han golpeado a su madre, atropellado a su hermano y la joven denuncia que hace unos días las mismas personas que los acosan incendiaron su casa y su carro, según denuncias de la joven y varios colectivos en redes sociales.

FACEBOOK/Horizonte púrpura

“Dejaron un puerco destazado y dijeron que eso me pasaría si no doy de baja mis carpetas. (…) Quemaron mi casa y mi carro y dejaron una cartulina que dice que tengo 24 horas para irme si no me van a matar” , menciona Alin en redes sociales bajo el usuario Holy Yash.

FACEBOOK/Horizonte púrpura

El pasado 3 de abril de este año, diversos colectivos feministas acompañaron a Alin a pedir respuestas por las denuncias interpuestas en la Fiscalía de Chimalhuacán, Estado de México y la desaparición de la madre de Alin, Irene Yashica, quien fuera privada de su libertad por elementos de tránsito. Desde dicho momento, las acciones de hostigamiento se han intensificado, pues los colectivos denunciaron en redes que fueron atacadas por policías vestidos de civiles.

Alin denunció que su madre Irene estuvo desaparecida por alrededor de 8 horas, para cuando fue liberada el 2 de abril, se dirigió a las instalaciones de la Fiscalía de Chimalhuacán para presentar su denuncia, pues los policías la detuvieron con la excusa de que iba conduciendo en sentido contrario e hicieron uso excesivo de la fuerza.

“Se llevaron a mi mamá la tuvieron desaparecida por más de 8 horas donde la golpearon la amenazaron y la asfixiaron al grado que perdió el control de los esfínteres, le tiraron los dientes y le desviaron su columna mi mamá tiene que tomar terapia de rehabilitación por esos golpes y tiene dos hematomas en la cabeza”, señala la denuncia pública de Alin.

Antecedentes

De acuerdo con el testimonio de la chica, todo se remonta al 31 de mayo del 2019, cuando elementos municipales, ministeriales y estatales detuvieron a Alin, que en ese entonces tenía 12 años, y a su padre José Antonio Pantoja en medio de un operativo policiaco sobre Avenida de las Torres en Chimalhuacán, pues su padre tenía bajo su posesión una bolsa con varios celulares.

Fue entonces que ambos fueron separados en diferentes patrullas, y desde entonces no se supo más de la niña, pues las autoridades únicamente presentaron al padre José Antonio ante el Ministerio Público, de acuerdo a las denuncias interpuestas ante la Fiscalía, Alin fue hallada tres días después, el 3 de mayo del 2019 viva, pero presentaba lesiones de golpes, abuso sexual y signos de drogas.

Qué pasa en Chimalhuacan

Chimalhuacán es uno de los 125 municipios del Estado de México. Se encuentra cerca de Texcoco y la ciudad Nezahualcóyotl.

Actualmente Xóchitl Flores Jiménez ocupa la presidencia municipal de Chimahuacán desde hace un año, sin embargo pobladores del municipio han aumentado en redes sociales su descontento por el desempeño de la regidora, pues acusan que no se ha llevado a cabo el trabajo pertinente en temas de seguridad social.