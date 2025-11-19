Alfredo Elías Ayub, exdirector de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), murió a los 75 años. Su trayectoria dejó una huella notable en el sector energético y en la administración pública, y diversas instituciones y figuras públicas expresaron condolencias.

La Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres confirmó su fallecimiento y subrayó su impacto en la formación de profesionales y en el desarrollo de infraestructura, destacando su compromiso con la excelencia y el desarrollo sostenible. El expresidente Felipe Calderón también lamentó su muerte.

Nacido en la Ciudad de México, Elías Ayub estudió Ingeniería Civil con honores en la Universidad Anáhuac y más tarde cursó una maestría en administración en la Harvard Business School, donde obtuvo nuevamente reconocimientos académicos.

En el ámbito académico fue directivo de la Escuela de Ingeniería de la Anáhuac, profesor en Harvard y miembro del consejo de su Escuela de Negocios.

Con más de 40 años de servicio público, ocupó cargos en Fonapas, en el gobierno del Estado de México y en la entonces SEMIP, donde fue coordinador de asesores y subsecretario. Su liderazgo se consolidó al frente de la CFE, donde durante más de una década impulsó la expansión y modernización del sistema eléctrico nacional.

Su muerte marca el cierre de la carrera de una figura clave para la ingeniería, la política energética y la vida institucional de la CFE.

SV