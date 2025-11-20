México alcanzará este año 41 mil millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED), lo que representa un crecimiento del 15% en comparación con 2024, informó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón. Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario destacó que este incremento refleja la confianza internacional hacia el país y fortalece su presencia en la economía global.

Ebrard explicó que el crecimiento se debe principalmente a nuevas inversiones, que pasaron de 2 mil millones a 6 mil 500 millones de dólares, señal clara de interés de capital extranjero en proyectos mexicanos. En términos acumulados, la IED ha crecido 69% desde 2018.

Además del aumento en inversión, Ebrard resaltó el comportamiento positivo de las exportaciones mexicanas, que continúan mostrando una tendencia ascendente pese a un contexto económico global complejo. Según el secretario, este dinamismo confirma la estabilidad y la fortaleza del país frente a los inversionistas.

Como parte de los logros internacionales, Ebrard anunció que México será sede del Foro de Cooperación Económico Asia-Pacífico (APEC) en 2028, un organismo que reúne economías como Estados Unidos, China, Japón, Corea del Sur, Canadá, Australia y Perú. La región representa el 61% del PIB mundial, lo que, a juicio de Ebrard, significa un reconocimiento al manejo de la política económica mexicana.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró el récord histórico de inversión extranjera y destacó que la organización de la APEC permitirá a México fungir como un puente entre América y Asia, fortaleciendo su papel en la economía global.

El Universal

Se desplaza a Canadá como destino de exportaciones de EU

México desplazó por primera vez a Canadá como el principal destino de las exportaciones de Estados Unidos de enero a agosto de 2025, informó la Oficina del Censo. Durante ese periodo, las ventas estadounidenses a México sumaron 226,411 millones de dólares, un incremento de 0.6% respecto al año anterior, mientras que las exportaciones a Canadá cayeron 3.9%, a 225,642 millones de dólares. China se ubicó en tercer lugar, con 219,023 millones de dólares, una caída de 21.5%. Este cambio refleja la dinámica del comercio en el marco del T-MEC y las tarifas arancelarias aplicadas a productos canadienses y mexicanos, consolidando a México como socio estratégico de Estados Unidos.

CT